DISCHI DELL'ANNO 2016/ Giù il sipario o nuovo inizio? Le scelte del sussidiario.net

Continua imperterrito il tentativo delle firme musicali del Sussidiario di sintetizzare in poche righe l'annata musicale, ben sapendo che i gusti di ognuno si intrecciano con le vicende culturali ed industriali che il mondo musicale sempre porta a galla. Così – come quasi sempre avviene – il lettore non troverà in queste classifiche i nomi che molto spesso hanno dominato le classifiche oppure che hanno fatto parlare di sè per via di gossip, di talent o di semplice dominio delle hit parade.

Questo sta a significare che gli amanuensi del Sussidiario snobbano chi vende? Diciamo di no.

Preferiamo dire che compito del cronista musicale è provare a leggere la produzione situandosi in un punto di vista che si astrae sia dalla mischia delle classifiche che dalla presunzione delle “tendenze modaiole”, osservando quindi da un diverso orizzonte: chi vende non necessariamente fa le cose migliori o più stimolanti; chi domina le hit non obbligatoriamente fa i conti con la creatività, chi fa tendenza (sui media o su Mtv) traina spesso l'industria ma non il discorso artistico della sua epoca.

Così – come sempre accade – in questa classifica il lettore troverà dischi, personaggi musicali, eventi, concerti e anche fatti di cronaca culturale che a loro modo hanno una dignità di produzione d'eccellenza, di evento simbolico, di autorevolezza artistica. Quale può essere il nostro obiettivo? Invitare chi legge a scoprire a lasciarsi trascinare in una diversa emozione da quella che passano quotidianamente radio e show televisivi: cantanti e band, italiane e straniere, nomi di nicchia come autori già affermati, ma sempre con una cifra artistica (ed una domanda umana) ben superiore al problema di “quanto venderò con questo titolo o con questo arrangiamento?”. E... se aiuteremo qualcuno a scoprire qualcosa, avremo centrato il nostro obiettivo. E magari avremo lasciato il testimone del passaparola. Buona lettura. E buona condivisione... (W.G.)

L'ANNATA IN POCHE PAROLE (Alessandro Berni)

2016, anno del contatto finale? Per molti grandi nomi a vario titolo della musica rock e non di sempre, anno di svariati faccia a faccia con il destino. Ripetuti, definitivi, lapidari. In un’annata dove l’attenzione maggiore è stata riservata alle implicazioni ultime e ultra-musicali di grandi storie di vita e di musica, rischiava di passare seriamente in secondo piano ciò che – in modi differenti – non viene mai a mancare pure in anni contraddittori e di umanità sparigliata come questi. Da tenere a mente cinque proposte sopra la media, tre straniere, due italiane. Ben sopra la media quella di due regine del pop-rock armonicamente ricco e di grande visione e versatilità come Bailey Rae e Spalding. Non da meno – anzi - Mirò, musicista nostrana di grande spessore capace di tenere insieme durezza del presente e sottili percorsi umani. La dolce irrequietezza di Lisa Hannigan e la spigliatissima proposta di un’Agnese Valle che riporta alla freschezza e proprietà di scrittura della musica leggera italiana del tempo che fu, lasciano fuori di un soffio la rediviva Alicia Keys di “Here”.

Dischi dell'anno

The Heart Speaks in Whispers - Corinne Bailey Rae –

Nessuna Paura di Vivere – Andrea Mirò

Emily’s D + Evolution – Esperanza Spaldin

At Swim – Lisa Hannigan

Allenamento al Buonumore – Agnese Valle

Emergenti

Agnese Valle – Allenamento al Buonumore

Lera Lynn – Resistor

Barock Projcet- Vivo (live)

Angelica Lubian – E che Dio che la mandi Buona

Patrizia Cirulli - Mille Baci

Concerti

King Crimson -The Elements of King Crimson Tour, Milano Arcimboldi 6 novembre 2016

Wilco – Schmilco Tour, Milano Fabrique 12 novembre 2016

Andrea Mirò – Deboli di Cuore Tour, Milano Ohibò Club 10 dicembre 2016.

Lisa Hannigan – At Swim Tour, Milano Fabrique 30 ottobre 2016.

Everything Everything – Get to Heaven Tour, Milano Fabrique 28 gennaio 2016.

Evento dell’anno

La scomparsa di David Bowie e Leonard Cohen. Nella forza eversiva degli ultimi istanti di due grandi parabole artistiche sta tutto l'anno 2016. In senso industriale, in senso culturale e in senso ultra-culturale con il passaggio - forse definitivo - di comunicazione e interazione al tempo dei social ad un altro livello di consapevolezza, e con tanto di sforamento del solco tra emozione e ragione. Una nuova coscienza della canzone come fatto e gesto artistico? Il tempo, come sempre, ce lo potrà suggerire.