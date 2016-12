EMMA MARRONE/ News: il vino versato dalla salentina si trasforma in un cuore, l’amore è in arrivo? Foto (oggi, 23 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: IL VINO VERSATO DALLA SALENTINA SI TRASFORMA IN UN CUORE, L’AMORE IN ARRIVO? FOTO (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone non è stata molto fortunata in amore negli ultimi anni. Il suo Stefano De Martino l’ha lasciata per Belen Rodriguez, che ha poi sposato e da cui ha avuto un figlio, e anche Marco Bocci, con cui aveva iniziato una lovestory, l’ha abbandonata e ha formato una famiglia con Laura Chiatti. Finora la cantante salentina ha detto che l’amore poteva attendere ma il 2017 potrebbe portarle sorprese inaspettate. Un indizio arriva dalla foto postata ieri sera da Emma. La cantante ha rovesciato del vino rosso e questo ha preso la forma di un cuore: un segnale del destino per dirle che l’amore è finalmente in arrivo? La Marrone forse un po’ ci crede e infatti ha condiviso lo scatto con una didascalia sibillina: “/ DI/VINO CUORE / #succedonocose #segni”. I suoi fans fanno sicuramente il tifo per lei e hanno premiato la sua foto con oltre 6200 like sperando che questo sia davvero il segnale che stavano aspettando. Clicca qui per vedere lo scatto.

