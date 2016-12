Justin Bieber / Incriminato in Argentina, sarà arrestato? (oggi, 23 dicembre 2016)

JUSTIN BIEBER INCRIMINATO IN ARGENTINA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Brutte notizie per Justin Bieber che, secondo quanto riporta il sito Tmz, è stato incriminato da un giudice in Argentina per aver picchiato un fotografo e avergli rubato soldi e attrezzatura. Il fatto risale al 2013 e la sentenza è arrivata proprio ieri: un bel guaio per Justin Bieber, che il cantante canadese vorrebbe risolvere al più presto dato che tra poco dovrebbe partire il suo tour in Sud America dove, se Justin dovesse mettere piede, sarebbe immediatamente arrestato. Sempre secondo quanto riporta Tmz, i legali della popstar avrebbero però un piano: chiamare direttamente il giudice e chiedergli di revocare le accuse, così da gettare il fatto nel dimenticatoio. Secondo una fonte vicina a Justin Bieber, "Il giudice starebbe andando contro gli interessi del proprio paese perché Justin potrebbe infondere un grosso contributo all'economia". Cosa accadrà adesso a Justin Bieber? Andrà comunque in Argentina nonostante la possibilità di essere arrestato?

JUSTIN BIEBER E L'ODIO PER I FOTOGRAFI (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Se c'è una cosa che Justin Bieber non ha mai sopportato, oltre i fan appiccicosi, sono i fotografi che invadono la sua vita privata: diverse volte la popstar canadese li ha attaccati e insultati. Questo fatto avvenuto in Argentina, dove Justin Bieber avrebbe addirittura rubato soldi e attrezzatura al fotografo, è solo uno dei casi in cui il cantante viene coinvolto. Gestacci, insulti e offese: questo accade ai giornalisti che cercano di rubare qualche scatto a Justin Bieber, il rissoso cantante con la passione dei tatuaggi. Anche i fan spesso sono oggetto delle sue intemperanze: una volta ha attaccato una ragazza perché gli aveva lanciato un regalino sul palco, mentre recentemente ha colpito in volto un fan che ha provato a toccarlo mentre si trovava in macchina. Il ragazzo stava pensando di mettere in mano la vicenda ai suoi legali, ma non si sa se poi ha sporto denuncia contro Justin Bieber. Che si trova sempre più solo contro molti nemici.

© Riproduzione Riservata.