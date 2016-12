ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON ENTUSIASTA DEI FANS, I SUOI RINGRAZIAMENTI DOPO L’USCITA DI “JUST HOLD ON” (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Il debutto da solista è un grande passo nella carriera di un artista e lo è soprattutto per chi, come Louis Tomlinson, arriva dagli One Direction, una band che è diventata un fenomeno internazionale in poco tempo partendo da un famoso talent e conquistando il cuore di milioni di ragazzine sparse per il mondo. Un successo enorme che ora i giovani cantanti stanno cercando di replicare ognuno per conto proprio. Il groppo non si è sciolto ancora ma durante questa pausa ciascuno di loro lavora sui propri progetti e dopo Niall Horan anche Louis Tomlinson ha debuttato da solista con “Just hold on” feat. Steve Aoki. I fans di Louis l’hanno supportato su tutti i social e lui ha deciso di rendere loro omaggio con un caloroso tweet pubblicato nelle scorse ore: “Il supporto per Just Hold One è stato incredibile. Ero così nervoso al pensiero di fare qualcosa da solo ma mi avete dato tanta sicurezza in me stesso”. Dopo questo tweet Tomlinson ha ricevuto ancora più dimostrazioni d’affetto e ha risposto così: “Grazie ancora! Siete incredibili”.

