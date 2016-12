Emma Marrone / News, la letterina social per Babbo Natale! (oggi 24 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: LA LETTERINA SOCIAL A BABBO NATALE (OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Ed eccoci qui pronti per affrontare questa lunga maratona di feste in famiglia e lo stesso faranno i nostri beniamini a cominciare da Emma Marrone che, per l'occasione, ha deciso di invitare tutta la sua famiglia a Milano. I Marrone si prepara alla sera della vigilia da trascorrere insieme ma Emma non dimentica l'anno di successi che sta per concludersi e proprio per questo ha deciso di ringraziare Babbo Natale scrivendo una lettera social da pubblicare sul suo profilo Instagram, dove scrive: "Caro Babbo Natale Il mio è stato un anno pieno di soddisfazioni, di obbiettivi raggiunti con tanta forza e coraggio. Ho lavorato tantissimo e la mia fortuna più grande è stata quella di incontrare sulla mia strada una sorella, un'amica,una manager strepitosa che mi ha sempre spronato a dare il massimo,instancabile e onesta lavoratrice,attenta e meticolosa, una Donna "giusta" che non mi ha mai abbandonata per un secondo anche nei momenti tristi.. eh si ci sono stati anche quelli.. ma è proprio grazie a quei momenti che ho trovato la forza per rinascere sempre più fiera e con tanta voglia di VIVERE". Clicca qui per leggere il messaggio integrale.

EMMA MARRONE, NEWS: ACQUISTI DI LUSSO A MILANO IN VISTA DEL NATALE (OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone non sarà presente ad 'Amici' come coach dopo l'esperienza dello scorso anno, la cantante in vista del Natale decide di 'consolarsi' con degli acquisti di lusso. La cantante scortata dalla sua bodyguard è stata fotografata da 'Novella 2000' mentre faceva compere in una boutique di lusso, vedendo che alcuni paparazzi la seguivano ha deciso di comprarsi un cappello da indossare immediatamente. Intanto sui social Emma Marrone non perde occasione per fotografare istanti della sua vita, si appresta a vivere le vacanze di Natale con la sua famiglia. Nell'ultima foto postata su Instagram la cantante è in compagnia del fratello, in macchina, con l'apprezzamento dei fan che sono sempre molto felici di vedere la ragazza felice. Intanto su Italia 1 andrà in onda il suo concerto 'Adesso tour' il prossimo 5 gennaio visto che le reti Mediaset stanno proponendo i migliori concerti delle star italiane, un appuntamento davvero imperdibile per i fan di Emma che aumentano a dismisura e che hanno riempito i palazzetti durante il suo ultimo tour. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI EMMA

