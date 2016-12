JUSTIN BIEBER, NEWS: TOP ARTIST DEL 2016 SU VEVO CON 6 MILIARDI DI VIEWS, IL VIDEO COMMEMORATIVO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Il 2016 è stato sicuramente un anno d’oro per Justin Bieber, che è tornato in gran spolvero con il suo album Purpose e con il tour omonimo che lo ha portato in ogni angolo del mondo e che continuerà anche nel 2017. Il cantante canadese ha fatto incetta di nomination e di premi in tutte le grandi manifestazioni dedicate alla musica e non stupisce che molti lo definiscano uno dei grandi protagonisti della scena musicale dell’anno che sta per concludersi. Tanti i suoi successi di quest’anno: da “Sorry” a “Love Yourself” passando per la più recente “Cold Water” featuring Major Lazer. Nella classifica dei “Top artist 2016” stilata da Vevo, Justin Bieber ìè risultato essere al primo posto con 6 miliardi di views complessive. Quattro suoi video hanno superato il traguardo del primo milione di visualizzazioni e Sorry ha addirittura superato i 2 miliardi. Clicca qui per vedere il video dedicato da Vevo a Justin Bieber.

JUSTIN BIEBER, NEWS: NATALE IN SALITA PER CANTANTE TRA SCALATE E CADUTE, FOTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - In attesa di tornare ad esibirsi a Capodanno al Fontainebleau Miami Beach, Justin Bieber aspetta il Natale tenendosi in forma. Nelle scorse ore il papà del cantante lo aveva mostrato in tenuta da hockey e altre foto finite sui social in questi giorni ce lo mostrano mentre fa attività fisica sotto l’occhio vigile del suo bodyguard. All’inizio di questa settimana il canadese è stato infatti paparazzato mentre scalava una ripida parete di roccia e sabbia: Justin ha dato prova della sua agilità anche se certi scatti mostrano anche qualche caduta. Per fortuna a vegliare su di lui ogni momento c’era la sua guardia del corpo, che con lui ha corso su un sentiero battuto anche da altre persone. Oltre a fare quattro chiacchiere con il bodyguard, Justin si è portato il telefono e gli auricolari per accompagnare l’allenamento con un po’ di musica. Clicca qui, qui e qui per vedere le foto che mostrano Justin Bieber durante il suo allenamento all'aria aperta.

