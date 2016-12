ONE DIRECTION/ News: Louis Tomlinson compie 25 anni, i fans festeggiano sul web con un hashtag (oggi, 24 dicembre 2016)

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON COMPIE 25 ANNI, I FANS LO FESTEGGIANO SUL WEB CON UN HASHTAG - A soli 25 anni Louis Tomlinson ha già tagliato molti traguardi ma questo non è un compleanno qualunque per il cantante degli One Direction. Oggi, 24 dicembre 2016, Louis entra ufficialmente nell’ultimo giro di boa del suo primo quarto di secolo ma a celebrare questa ricorrenza non ci sarà la madre Johannah, morta poche settimane fa dopo una battaglia durata un anno contro la leucemia. Il giovane Tomlinson è ora un po’ più solo al mondo ma può contare sull’affetto dei suoi numerosi fratelli e su quello dei tanti amici, per non parlare dei fans. Da ore gli ammiratori di Louis Tomlinson stanno celebrando i 25 anni del giovane padre di Freddie Reign con un hashtag, #HappyBirthdayLouisTomlinson, che nei trend topic italiani è al momento secondo solo a “#vigiliadinatale”, l’argomento del giorno. Tanti i messaggi d’affetto per Louis: clicca qui per leggerli tutti.

