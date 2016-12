SELENA GOMEZ/ News: tornata dalla riabilitazione in pena per Justin Bieber? (oggi 24 dicembre 2016)

SELENA GOMEZ, NEWS: TORNATA DALLA RIABILITAZIONE ORA IN PENA PER JUSTIN BIEBER? (OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Selena Gomez non sta certo passando un buon momento visto che è reduce dalla riabilitazione ed ora sarebbe anche in pena per il suo ex Justin Bieber. Secondo quanto riportato da 'TMZ' il cantante sta avendo dei problemi con la legge in Argentina visti i comportamenti poco civili riservato ad un fotografo e si teme anche per un suo possibile arresto. Tutta questa situazione non lascia Selena Gomez indifferente anche se i due non sono più una coppia e la popstar texana non ha mai chiarito quali siano i suoi sentimenti verso Justin. Quest'ultimo si è dichiarato single e non alla ricerca di un'anima gemella mentre Selena Gomez parlava di Bieber come una semplice parentesi della sua vita. La Gomez ora è lontana dalle scene da un po' di tempo a causa della riabilitazione, ha fatto il suo ritorno sulla scena agli ultimi American music Awards lo scorso 20 novembre dove ha dichiarato di essere stata davvero a pezzi. "Se si è a pezzi non bisogna rimanere a pezzi. Questo è per voi" ha detto ai fans.

