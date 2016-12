TAYLOR SWIFT/ News, lite con l'amica Selena Gomez: cattiva influenza dopo la riabilitazione? (oggi, 24 dicembre 2016)

TAYLOR SWIFT, NEWS: LITE CON L'AMICA SELENA GOMEZ, È UNA CATTIVA INFLUENZA? (OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Un periodo davvero difficile per Taylor Swift che pare abbia litigato con la sua migliore amica Selena Gomez. Secondo quanto riportato da 'RadarOnline' pare che la Gomez stia volutamente evitando la collega ed amica Taylor Swift perchè la ritiene una cattiva influenza per il suo periodo una volta terminata la riabilitazione. Selena infatti si era ricoverata volutamente per riprendersi dagli attacchi di ansia e stress e su consiglio dei medici pare abbia deciso di non partecipare al compleanno di Taylor Swift cercando di stare alla larga dalla ragazza che fino a qualche tempo fa considerava la sua migliore amica. Il loro rapporto è sempre apparso molto genuino, sembravano delle normali ragazze della loro età che condividevano i pareri anche sugli uomini, visto che era noto come Taylor Swift non gradisse la relazione tra Selena Gomez e Justin Bieber. L'amicizia ora sembra al capolinea, la situazione potrebbe ancora precipitare?

