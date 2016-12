Emma Marrone / I misteriosi auguri di Natale ai fan: "Ci vediamo forse presto, forse no". Video (oggi, 25 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, I MISTERIOSI AUGURI DI NATALE AI FAN: VIDEO - Dopo aver scritto la letterina a Babbo Natale, Emma Marrone ha voluto fare gli auguri ai suoi fan in un modo speciale, pubblicando un video di auguri sui social network. Una cosa molto carina, se non fosse per una frase misteriosa di Emma Marrone che ha fatto preoccupare tutti quanti: "Buon Natale a tutti gli amici della Brown Crew. Grazie per quest'anno meraviglioso che mi avete regalato. Ci vediamo forse presto, forse no, ma volevo mandare un bacio a tutte quelle persone che quest'anno mi hanno regalato delle emozioni bellissime sia in tour che in giro per l'Italia, sono fortunata ad avere persone come voi. Mi sono impegnata, mi sono truccata per fare questo video così nessuno si lamenta. Anch'io sono un po' natalizia ed elegante, vi voglio bene e vi bacio tutti. Sono la vostra solita cretina ma vi voglio bene davvero". Cosa avrà voluto dire Emma Marrone con quel "ci vediamo presto o forse no"?. Sono in molti a chiederselo adesso. Clicca qui per vedere il video di Emma Marrone.

EMMA MARRONE, ECCO COSA POTREBBE VOLER DIRE LA FRASE MISTERIOSA - Non vi preoccupate fan di Emma Marrone, le sue parole potrebbero significare una cosa molto semplice, ossia che per un po' sparirà dalle scene televisive per dedicarsi alla sua più grande passione, la musica. La cantante salentina non tornerà infatti né ad Amici né a Sanremo e per un po' è probabile che non farà molta vita mondana, preferendo riposarsi un po' e lavorare al nuovo album che ha promesso di fare ai suoi fan. Nella lettera a Babbo Natale Emma Marrone ha chiesto ancora del tempo per stare con i suoi amici e continuare a fare musica, che è la cosa che più preferisce fare al mondo. "È bello sapere che tu sia felice e che hai realizzato questi sogni e sicuramente ne realizzerai mille altri. Felice di far parte della #browncreaw e di avere una grande BROWN.... ti sosteniamo, ti vogliamo bene, ci fidiamo di te, la tua musica ci accompagna sempre", è stato uno dei commenti più belli dei fan. Che supporteranno Emma Marrone anche se per un po' sarà lontana dai riflettori.

© Riproduzione Riservata.