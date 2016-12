JUSTIN BIEBER/ News: il cantante sotto processo in Argentina per aver aggredito un fotografo (oggi 25 dicembre 2016)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE SOTTO PROCESSO IN ARGENTINA PER AVER AGGREDITO UN FOTOGRAFO - Un tribunale argentino ha deciso che Justin Bieber dovrà essere sottoposto a processo con l’accusa di aver aggredito un fotografo nel 2013. La decisione è stata resa pubblica questa settimana e a prenderla è stato il giudice Alberto Banos. Quest’ultimo ha deciso che Justin Bieber dovrà essere processato per rapina, tentata rapina, e aggressione. Il caso porterà Justin Bieber a dover recarsi a Buenos Aires nel corso del suo prossimo tour. Stando a quanto denunciato dal fotografo Diego Pesoa un bodyguard che seguiva gli ordini del cantante si è avventato contro la sua fotocamera fuori da un nightclub che si trovava nel quartiere “Palermo” nel novembre 2013. Bieber ha ignorato il mandato di comparizione della corte, invitando l’Argentina a dare richiesta all’Interpol per il suo arresto. L’avvocato del fotografo, Matias Morla, ha accolto con gioia la decisione del giudice: “Questo rappresenta un nuovo schiaffo in faccia all’arroganza di Justin”.

