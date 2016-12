ONE DIRECTION/ News: Louis Tomlinson e Steve Aoki nell’extended behind the scenes di “Just hold on” a X Factor UK (oggi, 25 dicembre 2016)

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON E STEVE AOKI NELL’EXTENDED BEHIND THE SCENES DELLA PERFORMANCE DI 2JUST HOLD ON” A X FACTOR UK, VIDEO - L’ultima esibizione di Louis Tomlinson degli One Direction a X Factor UK rimarrà impressa per sempre nella memoria dei fans. Proprio sul palco dove è iniziata la sua carriera con il gruppo, Louis è tornato da solista per presentare il suo primo singolo, “Just hold on”, che lo vede collaborare con il celebre deejay Steve Aoki. La performance ha sicuramente entusiasmato il pubblico anche se il momento più entusiasmante è arrivato al termine di questa, quando tutto il pubblico e i giudici del talent show hanno voluto rivolgere il loro pensiero alla mamma di Louis, Johannah, scomparsa da pochi giorni. Nonostante il fresco lutto, Tomlinson è salito sul palco con tutta la sua grinta proprio come avrebbe voluto la madre e ha regalato un grande spettacolo agli spettatori in studi e a casa. Nelle ultime ore Steve Aoki ha voluto far vivere ai fans anche il backstage con un extended video tratto dal behind the scenes e ha aggiunto una splendida dedica per il cantante degli One Direction: “Uno ragazzi più capaci di ispirare sul pianeta. Essere lì con Louis Tomlinson nel giorno del debutto della nostra canzone al mondo ha cambiato la mia vita”. Clicca qui per vedere il video.

