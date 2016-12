SELENA GOMEZ/ News: ecco perché la Coach ha pagato 10 milioni di dollari per farla diventare il nuovo testimonial (oggi, 25 dicembre 2016)

SELENA GOMEZ, NEWS: ECCO PERCHÈ A LA COACH HA PAGATO 10 MILIONI DI DOLLARI PER FARLA DIVENTARE IL NUOVO TESTIMONIAL - Selena Gomez è una delle più apprezzate giovani popstar degli ultimi anni e non solo. Sa poco la cantante ha infatti firmato un contratto con il brand Coach per diventare il nuovo volta dell’azienda che produce borse. A un primo impatto potremmo pensare che una compagnia con una storia di oltre 70 anni e una giovane cantante 24enne potrebbero avere poco in comune ma c’è un motivo se Selena ha fatto questa scelta. La popstar è tra le più seguite su Instagram insieme all’amica Taylor Swift e sul popolare social network vanta oltre 105 milioni di follwers: questo la rende un testimonial perfetto per praticamente qualsiasi cosa. La cantante ha un passato da Disney Star e sono proprio i più giovani il suo pubblico: è a questo target di consumatori che la Coach mira ad ampliare il mercato scegliendo Selena come nuovo testimonial. Recentemente la Gomez ha voluto annunciare personalmente ai fans la sua nuova avventura e lo ha fatto on un post su Instagram che ha conquistato oltre 3mila like, clicca qui per vederlo.

