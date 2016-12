Calendario Concerti / Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Pooh, Rocco Hunt e molti altri (dal 26 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 26 DICEMBRE ALL’1 GENNAIO 2017: NICCOLO’ FABI, DANIELE SILVESTRI, POOH - Quali saranno i concerti da non perdere nel corso della settimana che andrà dal 26 dicembre 2016, giorno di santo Stefano, al 1° gennaio 2017, Capodanno? Gli eventi tra i quali scegliere non mancano e per gli appassionati ci sarà sicuramente da divertirsi. Scopriamoli insieme in questa rapida rassegna. Per esempio, lunedì 26 dicembre scatterà l'ora di Niccolò Fabi. Il cantautore romano si esibirà al Teatro Europa di Aprilia (Latina) e farà vedere tutte le sue qualità al suo pubblico di fedelissimi. Reduce dal lancio del suo ultimo album Una somma di piccole cose, l'artista continua a portare il suo tour in giro per lo Stivale e si conferma come uno dei massimi esponenti della moderna musica d'autore italiana. Fabi replicherà il 27 al Teatro Petruzzelli di Bari e il 28 al Teatro Rendano di Cosenza.

Un altro cantautore romano di grande successo sarà in scena a partire da martedì 27 dicembre. Stiamo parlando di Daniele Silvestri, che dopo l'album Acrobati proseguirà nel suo La voce del megafono Tour 2016. Il 27, l'artista canterà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, all'interno della Sala Santa Cecilia. Si ripeterà poi nella giornata successiva, sempre sullo stesso palco. Nel frattempo, una delle band più longeve del panorama musicale italiano sta per concludere la sua straordinaria carriera, salvo ripensamenti dell'ultimo minuti. Si tratta ovviamente dei Pooh, sulla cresta dell'onda dall'ormai lontano 1966. L'intensa settimana si aprirà martedì 27 al Palaverde di Villorba (Treviso). Ma l'evento più atteso si concretizzerà venerdì 30 dicembre. Infatti, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), ci sarà l'addio definitivo alle scene. Il gruppo si scioglierà.

Chi invece predilige il rap potrà trovare pane per i suoi denti grazie al salernitano Rocco Hunt. Quest'ultimo vivrà una serata di puro spettacolo il 27 dicembre all'Officina Giovani di Prato. Verrà così portato avanti il Wake Up Tour, che ha raccolto grandi successi in giro per l'Italia grazie ad un ritmo trascinante. Mercoledì 28 dicembre, il cantautore e musicista italiano di origine tedesca Vinicio Capossela intratterrà il pubblico del Vidia Rock Club di Cesena. Per i suoi fans, sarà un'occasione imperdibile per vivere una data importante del suo tour nei teatri italiani. Al tempo stesso, gli appassionati della musica nostalgica potranno soddisfare i loro desideri grazie a Cristina D'Avena. Quest'ultima sarà di scena al Teatro della Luna di Assago (Milano) e trascorrerà la notte di San Silvestro (31 dicembre) in compagnia del suo affezionato pubblico.

La notte del 31 dicembre sarà anche un'occasione propizia per Mika. Il cantante inglese, ormai adottato artisticamente dall'Italia, vivrà la serata più bella dell'anno al Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze e porterà avanti il suo tour nostrano. Infine, chi vorrà vivere una notte di Capodanno all'insegna della musica dance potrà farlo grazie a Gigi D'Agostino. Il deejay torinese farà ballare la platea il 31 dicembre alla Discoteca Le Rotonde, situata nella cittadina di Garlasco (Pavia). Per un veglione davvero indimenticabile.

