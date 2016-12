EMMA MARRONE/ News: la cantante “distrutta” dal Natale. Su Instagram si sfoga coi fans, foto (oggi, 26 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE “DISTRUTTA” DAL NATALE E SU INSTAGRAM SI SFOGA COI FANS, FOTO - Le giornate delle feste sono fatte di lunghi pranzi, cene e pomeriggi con amici e parenti. In teoria ci si dovrebbe rilassare ma, come mostra la stessa Emma Marrone, questi serrati ritmi possono essere anche al quanto faticosi. Dopo le abbuffate natalizie e della vigilia la cantante salentina ha voluto mostrarsi ai fans in un momento di relax. Distesa su un morbido e candido divano di pelle in tinta con il suo caldo maglione di lana, Emma si è scattata un selfie senza paura di mostrare le ampie borse sotto gli occhi. La Marrone ha fatto le ore piccole scartando i regali? Sembrerebbe proprio di sì e tutto questo le è risultato molto stancante, come ha confessato ai fans nella didascalia: “l Natale mi distrugge #riposino #nonhopiuilfisico #nonholetà”. Lo sfogo della salentina non è passato certo inosservato ai suoi numerosi followers, che tra una fetta di panettone e una tombolata in famiglia le hanno fatto sentire tutto il loro affetto con oltre 40mila like: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

