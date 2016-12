EMMA MARRONE/ News: l'inaspettata morte di George Michael addolora la cantante, foto (oggi, 27 dicembre 2016)

EMMA MARRONE NEWS: LA CANTANTE RICORDA GEORGE MICHAEL CON UN POST, FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone, dopo un anno pieno di successi, ha trascorso le festività di Natale avvolta dal calore della sua famiglia, nel Salento, dove ha potuto riabbracciare anche nonno Leandro, colui che la cantante, in un breve video pubblicato solo pochi giorni fa su Instagram, ha definito come "L'unica persona veramente acculturata della famiglia". Il nonno, infatti, nel simpatico filmato, ha sorpreso tutti augurando un buon natale in spagnolo e in inglese. Emma Marrone, nel corso dei lunghi giorni di festa, è tornata sui social network per condividere il suo status in occasione dei ritmi natalizi: "Il Natale mi distrugge #riposino #nonhopiuilfisico #nonholetà", parole accompagnate a uno scatto che la ritrae serena e pronta al relax più assoluto. La cantante, però, nella giornata di ieri è stata raggiunta dalla notizia sulla morte del grande George Michael, cantante amatissimo in tutto il mondo che si è spento nel suo letto il giorno di Natale all'età di 53 anni. Emma Marrone ha scelto di dedicargli un pensiero direttamente sul suo profilo ufficiale, ma ha deciso di non dire nulla, neanche una parola, e di affidare il suo messaggio all'icona che raffigura un cuore spezzato. La foto, che mostra il volto del celebre cantante, è stata presa d'assalto dai tanti fan di Emma, desiderosi di lasciare un pensiero in ricordo del cantante scomparso: "George ho sempre amato e amerò la tua musica!! Riposa in pace", "se ne va una delle voci più belle al mondo ciao George", "Un altro grande artista è andato via... quanti bei ricordi ci lasceranno le sue canzoni!!!". Se volete visualizzare il post di Emma Marrone potete cliccare qui.

