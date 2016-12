Alessandra Amoroso / Vivere a Colori Tour, concerto: la Big Family canta "Stupida" e "Fuoco d'artificio" (scaletta e canzoni, oggi 29 dicembre)

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI TOUR, CONCERTO, SCALETTA E CANZONI DEL 29 DICEMBRE: PRIME LACRIME, ECCO LA COMMOZIONE DI ALE DAVANTI AI SUOI FAN - Alessandra Amoroso è un treno di emozioni: iniziato da poco il concerto, subito in tenenza su Twitter con l'hashtag #AmorosoinConcerto arrivando direttamente in prima posizione, battendo tutta la concorrenza. Tantissimi successi, già mille emozioni e lacrime versate in pubblico, soprattutto tra la Big Family. Adesso è la volta di "Amore Puro". Subito un momento di commozione per Alessandra, che dopo aver finito di cantare si è fermata per qualche secondo sul palco e, ferma, ha guardato i suoi fan mentre la applaudivano e urlavano in coro il suo nome, trattenendo così a stento le lacrime, le prime in questo concerto. Dopo però si riparta subito con "Non devi perdermi". E si continua ancora con la canzone "Ti aspetto", carica di emozione e interpretata davvero con tutto il cuore. Parte un filmato in cui Alessandra, dopo qualche selci e e foto con dei fan, racconta piccoli momenti della sua giornata prima del concerto. Si continua con "Fidati ancora di me".

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI TOUR, CONCERTO, SCALETTA E CANZONI DEL 29 DICEMBRE: SI COMINCIA CON STUPIDA, ENTRANEI A PARTIRE DA IERI E FUOCO D'ARTIFICIO - Ecco, tutto è pronto: Alessandra Amoroso sale sul palco vestita di ecrù e nero, un vestito nero molto bello, e si parte già con uno dei suoi capolavori più belli, "Stupendo fino a qui". Dopo aver iniziato così con il botto il pubblico si sente già caldo: la voce è pronta per continuare ancora a cantare. Ecco che, quindi, Alessandra accontenta la sua Big Family con "Estranei a partire da ieri", seguita subissimo a ruota da un'altra spettacolare canzone, super emozionante, come "Senza Nuvole". La canzone è stata scelta come colonna sonora del film Amore 14 dal regista Federico Moccia nel 2009. Si continua con "Stupida". Alessandra presenta il maestro Perris, al pianoforte, e Davide Aru. La Amoroso racconta che questo è stato un anno davvero impegnativo per lei e arrivare al palco del Mediolanum con il suo sogno finalmente realizzato è una felicità immensa per lei. Poter cantare e rendere tutti felice "a suo modo" la rende la persona più orgogliosa del mondo. Tornati dalla pubblicità si passa subito a "L'unica cosa da fare" e "Fuoco d'artificio". Poi è la volta di La vita in un anno.

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI TOUR, CONCERTO, SCALETTA E CANZONI DEL 29 DICEMBRE: UNA BELLA SORPRESA PER NICOLE E ALESSIA - Inizia il concerto di Alessandra Amoroso, il Vivere a Colori Tour, che ancora una volta porterà sul palco del Mediolanum forum i suoi successi più belli. A ricevere una bella sorpresa, tra tantissimi fan, una ragazza come Nicole, che nella sofferenza della sua vita ha ricevuto davvero il più bel regalo si potesse mai ricevere per un fan, e Alessia, che ha ricevuto il regalo del concerto di Alessandra Amoroso direttamente da sua sorella gemella Sara. Alessandra arriva al forum e dopo aver preso posto nel suo camerino e all'interno delle sue stanze, comincia a fare le prove sul palco. Dopo l'incontro con i fan è il momento dei preparativi. Chi avrà fatto il regalo a Nicole? Dopo aver letto una lettera commovente appare zia Stefania in un caldo abbraccio. Il concerto sta per iniziare: per Alessandra Amoroso è tempo di salire sul palco del Mediolanum Forum di Milan e iniziare il suo spettacolo davanti alla folla di fan. Sono momenti davvero di grande ansia ed emozione. È tempo di spegnere le luci, attendere ancora che la folla sia rotta per cantare a squarciagola e urlare il nome di Alessandra così forte da farlo arrivare dritto al cuore della Amoroso.

ALESSANDRA AMOROSO - VIVERE A COLORI TOUR, DIRETTA STREAMING 29 DICEMBRE 2016 - La musica sarà la grande protagonista della prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, di Italia 1. Dalle 21.10 verrà infatti trasmesso “Alessandra Amoroso - Vivere a colori tour”. I telespettatori potranno immergersi nelle atmosfere del concerto che la cantante salentina ha tenuto lo scorso ottobre al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. Nella scaletta dell’evento troviamo brani come “Sul ciglio senza far rumore”, “Fuoco d’artificio”, “Amore puro”, “Fidati ancora di me” e molte altre. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Alessandra Amoroso - Vivere a colori tour” sintonizzandovi su Italia 1, potrete seguire il concerto della cantante salentina anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando prima il login qui. SCALETTA E INFO: L'ATTESA DEI FAN - Nonostante in molti abbiano avuto l'occasione di sentirla cantare dal vivo, stasera Italia Uno ripropone uno dei concerti più riusciti di Alessandra Amoroso che hanno fatto parte del Vivere a colori tour che ha portato quest'anno in giro per l'Italia. Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate in Italia (insieme all'amica Emma Marrone) e sono tanti i suoi ammiratori che non aspettano altro che rivederla questa sera sul piccolo schermo per cantare le sue canzoni a squarciagola. "Anche se in tv, l'emozione è sempre grande, è sempre un piacere ascoltarti e vederti, vedere come sta crescendo quello che abbiamo costruito", scrive una ragazza sul suo account Facebook. E c'è chi suggerisce ad Alessandra Amoroso di prendere esempio da Emma Marrone e fare un Dvd del Vivere a Colori tour: "Spero tanto in un DVD live dell'arena di Verona.. anche perché è da un sacco di tempo che non ne fa uno", scrive un'altra. Alessandra Amoroso li accontenterà prima o poi?

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI TOUR, CONCERTO SU ITALIA 1, SCALETTA E INFO: "ERA DIFFICILE LASCIARE IL PALCO" - Stasera va in onda su Italia Uno, uno dei concerti di Alessandra Amoroso che hanno fatto parte del tour Vivere a colori: la cantante salentina ha chiuso con il 2016 un anno estremamente ricco dal punto di vista professionale e si lascia alle spalle un tour che ha riscosso un enorme successo tra i suoi fan e non solo. Quando parla di Vivere a colori Alessandra Amoroso mostra sempre tantissima emozione e si vede che dietro quei concerti c'è tutta l'energia di una cantante che ha messo il 100% di se stessa su quel palco. Tanto da aver confidato a Tv Sorrisi e Canzoni che per lei era sempre difficile finire i concerti, grazie al grande affetto dimostratole dal pubblico. " Sono stati concerti pieni di amore e di energia, di voglia di cantare, di stare insieme e ritrovarsi. Era sempre difficile lasciare il palco a fine live. Il pubblico rimaneva lì e continuava a ballare e cantare e io avevo voglia di stare in mezzo alla mia gente. In otto anni non ho mai vissuto un’esperienza così bella".

ALESSANDRA AMOROSO, CONCERTO VIVERE A COLORI TOUR SU ITALIA 1: L’ARTISTA SALENTINA LIVE IN PRIME TIME, SCALETTA E BAND (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Questa sera Alessandra Amoroso vedrà il suo concerto, Vivere a colori, andare in onda su Italia Uno e i fan lo aspettano davvero con gran trepidazione. Ecco qui la scaletta dello spettacolo: Stupendo fino a qui, Estranei a partire da ieri, Senza nuvole, Stupida, L'unica cosa da fare, Fuoco d'artificio, La vita in un anno, Amore puro, Non devi perdermi, Ti aspetto, Fidati ancora di me, Me siento sola, Appartenente, Difendimi per sempre, Immobile, Nel tuo disordine, E' vero che puoi restare, Sul ciglio senza far rumore, Bellezza incanto e nostalgia, Se il mondo ha il nostro volto, Vivere a colori. Ovviamente non mancano le ripetizioni e i bis in questo Vivere a colori tour, che si chiuderà poi con altre due hit di successo di Alessandra Amoroso: Il mio stato di felicità e Comunque Andare. Una scaletta di tutto rispetto che promette di incantare i telespettatori che purtroppo non sono riusciti a vedere il concerto di Alessandra Amoroso dal vivo, ma che potranno fortunatamente rivivere delle grandi emozioni insieme a lei.

ALESSANDRA AMOROSO, CONCERTO VIVERE A COLORI TOUR SU ITALIA 1: L'ARTISTA SALENTINA LIVE IN PRIME TIME, ECCO IL SUO OBIETTIVO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Alessandra Amoroso è, insieme ad Emma Marrone, una delle cantanti più positive e allegre che ci siano in circolazione. E sono anche questi sentimenti che la cantante salentina vuole esprimere con il suo Vivere a colori tour, che sarà trasmesso live questa sera su Italia Uno per le persone che non sono riuscite a seguirla dal vivo. "Sono felice, vivo davvero a colori soprattutto quando canto… Spero di far vivere a colori anche il mio pubblico. Ho lavorato con il mio produttore e i miei Maestri Pino Perris e Davide Aru alla musica. Ho sentito la necessità di cambiare alcuni arrangiamenti sia sui pezzi storici che sui pezzi di questo ultimo disco. Ho voluto rinnovare i miei brani con nuovi suoni, mescolando tradizione e novità. Ho rinfrescato la mia musica anche su alcuni classici del mio repertorio come Immobile o Stupida. Ora voglio solo cantare, voglio fare il mio mestiere", queste sono state le parole dette da Alessandra Amoroso e riportate da La Stampa al termine del concerto, il cui live sarà trasmesso stasera su Italia Uno.

ALESSANDRA AMOROSO, CONCERTO VIVERE A COLORI TOUR SU ITALIA 1: L’ARTISTA SALENTINA LIVE IN PRIME TIME, SCALETTA E BAND (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Oggi, giovedì 29 dicembre 2016, sarà la giornata (televisiva) di Alessandra Amoroso. La cantante salentina infatti, sarà la protagonista indiscussa del prime time di Italia 1 con il live dello scorso ottobre in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il suo Vivere a Colori Tour è ancora un successo indescrivibile, ecco perché, la vincitrice di Amici 8 regalerà alla sua adorata Big Family, alcune ore di musica, emozioni, sorrisi e parole. Alessandra infatti, oltre ad essere una eccellente interprete e cantante, sa egregiamente ballare ed intrattenere il suo pubblico che da numerosi anni le regala incredibili soddisfazioni e valanghe di affetto e stima. Il 2016 per Alessandra Amoroso si concluderà alla grande e rappresenta un vero anno d'oro che l'ha consacrata ancora una volta come una delle più brave e talentuose interpreti della musica italiana contemporanea. Vivere a colori è stato pubblicato ad inizio 2016 e si è portato a casa un multiplatino oltre ad essere il disco più venduto dei primi 6 mesi del 2016. Anche il tour è stato un vero successo e così, Alessandra Amoroso ha raccolto una serie di meritatissimi sold out in giro per tutta Italia e i singoli estratti hanno occupato le classifiche di vendita dell’intero anno. Nel 2017 inoltre, due grandi appuntamenti live attendono i fan della Amoroso: il primo venerdì 28 aprile e il secondo sabato 29 aprile con due concerti live nella incantata cornice dell’Arena di Verona.

