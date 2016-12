EMMA MARRONE / Ecco com'è cambiata la cantante da quando ha vinto Amici (oggi, 29 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: I CAMBIAMENTI DELLA CANTANTE DA AMICI A OGGI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone è molto cambiata nel corso degli anni: quando ha vinto Amici di Maria De Filippi, nel lontano 2010, era una ragazza che non badava molto allo stile e che era nota per il look semplice e anche un po' trasandato. A distanza di anni, complice anche il successo, l'aumentare dell'età e l'amicizia con vari stylist che l'aiutano a scegliere i propri capi d'abbigliamento, Emma Marrone è diventata molto più raffinata e sfoggia degli outfit davvero alla moda ed eleganti! Come ha fatto a Napoli, quando ha sfoggiato, oltre a un fisico invidiabile, anche un look fantastico: pantaloni grigi larghi e top rosso, Emma è risultata semplice ma elegante allo stesso tempo. Un cambiamento di look che non ci saremmo mai aspettati vedendola gli anni passati. Fortunatamente si cresce e anche il gusto cambia, e quello di Emma Marrone per i vestiti sembra di giorno in giorno in netto miglioramento! Non trovate?

EMMA MARRONE, NEWS: CAMBIA TUTTO CON BELEN, ECCO COSA E' ACCADUTO AL RICCI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone e Belen Rodriguez, almeno per la stampa i rapporti tra le due sono stati sempre molto tesi visto che condividono una storia entrambe con Stefano De Martino. Se Emma è stata la prima fidanzata storica del ballerino di Amici di Maria De Filippi Belen invece dopo di lei si è sposata con Stefano e da lui ha avuto suo figlio Santiago. Voci di corridoio però hanno sempre sostenuto che tra le due non ci fosse grande intesa proprio per questo. Le ultime notizie però ci parlano di una riappacificazione con la modella argentina che avrebbe fatto il primo passo. Pare infatti, come riporta BlastingNews, che Belen Rodriguez si sia esibita al Ricci, noto locale milanese, cantando tra le altre anche ''Calore'' uno dei brani che ha lanciato la carriera proprio di Emma. Un modo probabilmente per lasciare alle spalle vecchi rancori.

EMMA MARRONE, NEWS: PAUSA DALLA TELEVISIONE MA NON NELL'IMMEDIATO! (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Sta facendo molto discutere la notizia che Emma Marrone si è voluta prendere una pausa dal mondo della televisione: la cantante salentina, che nell'ultimo anno ha riscosso un enorme successo con Adesso, il suo ultimo album, ha deciso di dare forfait per quanto riguarda la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e Sanremo 2017. Emma Marrone non ha dato troppe spiegazioni riguardo questa decisione, ma non preoccupatevi, probabilmente la cantante vuole solo riposarsi un po' prima di concentrarsi di nuovo sul lavoro. Sembra infatti che Emma Marrone abbia in programma un nuovo album, dove vuole sperimentare alcune cose nuove differenti dal suo stile passato. Pausa dalla televisione sì, ma non nell'immediato però, dato che stasera la vedremo a Fankaraoke e cimentarsi con dei brani insieme ad altre persone. E, come al solito, siamo sicuri che ci sarà da ridere con lei dato che, come tutti sanno, Emma Marrone non è di certo una ragazza che cerca di fare la snob!

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA A FANCARAOKE, VIDEO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Le Bestie si sono già mobilitate. Emma Marrone oggi non sarà presente solo sui social dove, spesso e volentieri, possiamo vederla e conoscerla nella sua quotidianità, ma anche in tv. La salentina sarà protagonista di una puntata speciale di Fancaraoke in onda su Raiuno in onda questa sera, alle 23.20 su Raiuno. A ricordare l'appuntamento ai fan della bella interpete non è solo la Rai con i suoi promo ma anche Emma Marrone che, poco fa, sul suo profilo Instagram, ha voluto pubblicare questa foto per ricordare ai suoi fan l'appuntamento di questa sera promettendo risate a tutto spiano. Questi piccoli programmi sono diventati ormai un cult della nostra tv e dopo quello in onda su Sky con Lodovica Comello, anche la Rai ha pensato bene di adeguarsi. La puntata di questa sera riscuoterà sicuramente un sicuro successo grazie alla presenza di Emma che conquisterà gli spettatori con la sua dolce follia. Ecco qui il messaggio postato qualche minuto fa.

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA DICHIARA IL SUO AMORE A NAPOLI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone è una ragazza molto solare che ama la vita e lo dimostra in ogni occasione. Attualmente la cantante di Adesso si trova a Napoli, capoluogo campano che non smette di amare mai. "A Napoli senza filtri !#wlitalia #sud", ha scritto Emma Marrone accanto a una foto dove dietro di sé ha il bellissimo mare di Napoli. Nello scatto successivo è insieme a Francesco Scognamiglio, fashion designer che l'ha accompagnata a fare una passeggiata per la bellissima città. "Io e te @maisonfrancescoscognamiglio #napoli #famiglia #cosevere". I fan sono letteralmente impazziti vedendo la loro beniamina Emma Marrone essere così tanto felice e godersi un meritato periodo di vacanza dopo il tanto lavoro che ha dovuto sopportare lo scorso anno. Tanto che probabilmente nei prossimi mesi la vedremo un po' meno in televisione e nelle occasioni mondane perché è probabile che si prenda un periodo di riposo.

EMMA MARRONE SFOGGIA UN FISICO INVIDIABILE CON... SIGARETTA! (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone ha fatto un giro turistico a Napoli e ha mostrato tramite le foto pubblicate sui social network quando ami la città. In questi scatti Emma mostra un fisico invidiabile: pantaloni grigio e top rosso, la cantante salentina sfoggia una linea perfetta! "Sempre più bella complimenti Emma brown", le scrivono i fan a commento delle foto che ha messo su Instagram. E su facebook c'è chi ironizza sul fatto che, vista l'ottima reputazione culinaria di cui gode Napoli, Emma non dovrebbe sfoggiare un fisico del genere! "Ma che e' successo? A Napoli il suo punto vita è " strettissimo", davvero strano... per quanto si mangia bene nella mia città dovrebbe aumentare... e invece... magia!". C'è anche chi però critica Emma Marrone per il fatto che nella foto appare chiaramente con una sigaretta in mano e alcuni fan hanno giudicato inappropriato il questo comportamento. "Ma butta quella sigaretta che non ti si può vedere....!Dovresti tu icona dei giovani dare il buono esempio... Siamo messi proprio bene". Clicca qui per vedere la foto di Emma Marrone.

