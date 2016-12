JUSTIN BIEBER / Scoppia il caso Kendall Jenner, Selena Gomez già dimenticata? (oggi, 29 dicembre 2016)

JUSTIN BIEBER, SCOPPIA IL CASO KENDALL JENNER, SELENA GOMEZ GIA' DIMENTICATA? (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Nelle ultime ore per Justin Bieber è letteralmente esploso il caso Kendall Jenner. La misteriosa donna che viaggiava con lui in aereo è stata riconosciuta, ma è chiaro che tutti tornino a parlare di Selena Gomez. Quest'ultima infatti è stata a lungo la compagna della popstar canadese e a lungo in molti avevano parlato di lei come sua prossima sposa nonostante i due si fossero lasciati da tempo. Se però Justin Bieber passa il suo tempo con un'altra è chiaro che tutte le voci ascoltate fino a questo momento possono essere ascritte al catagolo della fantasia dei media. Forse è il momento di archiviare la fantasia e iniziare a pensare in maniera più concreta con Justin Bieber che pare ormai davvero pronto a riaprire il suo cuore ad un'altra donna. Che sia davvero Kendall Jenner? Lo scopriremo a breve.

JUSTIN BIEBER, LA RAGAZZA MISTERIOSA IN AEREO CON LUI ERA KENDALL JENNER (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Qualche giorno fa il mondo si chiedeva chi fosse quella ragazza misteriosa in compagnia di Justin Bieber sul suo jet privato: la donna non si è fatta riprendere in volto, ma altri non era che - secondo quanto riportato dal magazine Elle - Kendall Jenner, la famosa modella parte della chiacchieratissima famiglia Kardashian. I due sono stati visti la settimana scorsa mentre mangiavano hamburger insieme in un fast food e Kendall Jenner indossava la stessa giacca rosa shocking che portava con sé la ragazza vista sull'aereo insieme a Justin Bieber. Nonostante tutto, nessun amore in vista: i due sono semplici amici e già varie volte sono stati visti insieme in occasioni pubbliche. Justin Bieber e Kendall Jenner sono anche andati insieme al Coachella lo scorso anno ma hanno sempre detto di essere solo ottimi amici - nonostante Kendall Jenner abbia ammesso di aver avuto una cotta per Justin Bieber in passato.

JUSTIN BIEBER, PERCHÉ KENDALL JENNER SI È VOLUTA COPRIRE? (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Non è una novità che Kendall Jenner e Justin Bieber siano ottimi amici, quindi non si capisce perché la modella abbia voluto nascondere il suo volto agli occhi indiscreti dei fotografi. Forse il cantante canadese si è stufato di tutta l'attenzione mediatica che c'è intorno alla sua vita privata e non voleva dare un'altra occasione ai giornali per parlare dei suoi flirt e delle sue cotte. Justin Bieber, dopo una breve love story con Sofia Richie, adesso è single e non sembra intenzionato a voler cercarsi una stabilità sentimentale. Dopo la storia con Selena Gomez, infatti, Justin Bieber non ha più avuto nessuna relazione seria, tanto che si vocifera che sia ancora innamorato di lei e che voglia tornare a tutti a costi a essere il suo fidanzato. Selena Gomez sembra però essere ormai lontana anni luca da Justin Bieber e i due neanche si rivolgono più la parola praticamente: chissà se Justin si è messo l'animo in pace e non decida di trovarsi una nuova ragazza.

