EMMA MARRONE/ News: i piedi e gli stivali in pelle nera della salentina fanno il giro del web! (oggi, 30 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE CONQUISTA TUTTI OSPITE A FAN CARAOKE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Già nelle scorse settimane si è parlato tanto della svolta fetish di Emma Marrone per via di un video musicale che accompagnava uno dei suoi ultimi singoli, ma a quanto pare il vizietto è presente anche lontano dal set e dal lavoro. Proprio in questi giorni la bella salentina è stata impegnata in Campania in compagnia del suo amico di sempre Francesco Scognamiglio. Quest'ultimo non solo è una spalla su cui piangere ma da sempre cura il look della nostra star nostrana e proprio lui, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto dei piedi di Emma Marrone, con tanto di smalto rosso. Fin qui niente di male se non fosse che Scognamiglio ha pubblicato la foto degli stivali in pelle nera indossati dalla nostra Emma Marrone. La foto ha fatto il giro del web e dei social e i commenti non sono tutti positivi. Ecco qui lo scatto e a voi l'ardua sentenza.

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE CONQUISTA TUTTI OSPITE A FAN CARAOKE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone di nuovo protagonista sul piccolo schermo: ieri, giovedì 29 dicembre 2016, la cantante salentina è andata infatti in scena a Fan Caraoke, il programma dedicato alla musica e in scena in seconda serata (sotto la guida di Giampaolo Morelli e Giulia Valentina) su Rai 1. Emma non si è persa l'appuntamento in televisione e, divertita, ha twittato: "Mi guardo e rido... #FanCaraoke", conquistando anche l'attenzione dei followers, pronti a confermare il loro affetto nei suoi confronti. "@MarroneEmma MOLTO DAVVERO Ahahahahah" ha ammesso infatti un utente, e c'è chi aggiunge "@MarroneEmma sei una misto di simpatia, intelligenza e un pizzico di follia. Ti voglio bene, stasera mi fai volare #FanCaraoke", "@MarroneEmma sei uno spasso", "@MarroneEmma Sei un mito! AHAHAHA" è ancora "@MarroneEmma per questo mi piaci", "@MarroneEmma trovatemela una ragazza, che pur sapendo di essere trasmessa in Rai, va struccata e vestita normale #fancaraoke la numero 1". Quando la ritroveremo in scena sul piccolo schermo? Clicca qui per vedere il tweet di Emma Marrone direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale.

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA BRINDA ALL’AMORE MA LA SIGARETTA È SEMPRE IN PRIMO PIANO, FOTO - Nelle ultime ore Emma Marrone ha trascorso un po’ del suo tempo con l’amico e stilista Francesco Scognamiglio, protagonista di un recente selfie pubblicato sulla sua pagina Instagram (clicca qui per vederlo). La cantante salentina è molto appassionata di moda e in un recente tweet ritwittato sulla sua pagina la vediamo anche insieme alla designer di gioielli napoletana Rossella Capatano, che posa con lei nella foto allegata: “Dalla vita vogliamo il meglio.. un Brindisi alla Moda? No.all' AMORE @real_brown #rossellacatapanojewels @maisonfrancescoscognamiglio”. Brindare all’amore è sicuramente un gesto nobile ma anche celebrare la moda è sicuramente qualcosa di apprezzabile: nello scatto Emma sfoggia uno stile molto ricercato e accattivante e di sicuro è per molti un’icona di stile, soprattutto per i suoi fans. Ciò che colpisce di più però di questa foto che ha collezionato oltre 600 like 190 condivisioni in meno di mezza giornata (clicca qui per vederla), è per un dettaglio non proprio piacevole e soprattutto ben poco salutare. Emma mostra infatti quasi con orgoglio la sigaretta che ha tra le dita, proprio come se fosse un accessorio del suo outfit. Fumare è sicuramente un brutto vizio e la Marrone aveva ostentato la sigaretta anche in un’altra foto recente in cui parlava di una “Napoli senza filtri” mostrando sorridente la sigaretta tenuta tra indice e medio: clicca qui per vedere lo scatto.

