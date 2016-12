IL 2016 IN MUSICA/ Dalla dance all'hip-hop italiano: tante conferme, qualche rivelazione

Abbiamo chiesto a Jody Belli di DJ4.it (DJ per feste private, eventi e locali) di raccontare in musica l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, cogliendone i trend e i fenomeni. Tra molti ritorni in campo di artisti affermati e alcune nuove proposte di successo. L'anno che si avvia a concludersi si è portato via tante star degli anni 80 e 90 (George Michael, David Bowie, Prince, Pete Burns e altri) ma sarebbe ingiusto ricordarlo solo per quello ci ha tolto. Gli ultimi dodici mesi, infatti, sono stati densi di input musicali. Dance: la fusione è la parola d'ordine. Come abbiamo fatto nell’analisi del 2015 (la trovi QUI), partiamo dalla musica dance, diventata ormai un fenomeno mainstream, che vede il definitivo affermarsi dello stile lanciato sul finire dell’anno scorso da Major Lazer (progetto del celebre DJ Diplo ) che unisce l’elettronica con la dancehall giamaicana. Tra la primavera e l'estate, tante le hit in questo stile, dai Global Deejays di Work, a DJ Snake ft. Justin Bieber (Let Me Love You) e lo stesso Major lazer che con Cold Water (feat. Justin Bieber ) e Light It Up e ha centrato di nuovo l'obiettivo.







Segnaliamo anche, rimanendo nel solco della dance con influenze giamaicane e raggaeton, i Clean Bandit (featuring Sean Paul) con Rockabye, Sak Noel & Salvi con Trumpets e DJ Katch con la ballatissima The Horns. Per quanto riguarda invece la dance "tradizionale", house ed EDM, hanno riempito le piste delle discoteche, anche in questo 2016, i “soliti” francesi David Guetta, con This One’s for You e Would i lie to you; Bob Sinclar con Burning e i nordeuropei Axwell e Shapov con Belong e Calvin Harris (My Way). Infine, due rivelazioni: Alan Walker con Faded e Mike Posner con la ballatissima (e suonatissima in radio) I Took A Pill In Ibiza.



Nella musica pop (pop-dance e Hip Hop) gli ultimi dodici mesi hanno espresso piuttosto chiaramente due anime: quella "vintage" e una moderna. Parecchi i successi con riferimenti espliciti agli anni 70/80: dalla “auto-citazione” di Sting (che ha ripreso le atmosfere dei Police in I can't stop thinking about you) all'omaggio alla black music “old school” e a Michael Jackson, da parte di Bruno Mars (24K Magic), Justin Timberlake (Can’t stop the feeling!) e The Weeknd (Starboy).