JUSTIN BIEBER, NEWS: SOLE E MARE CON PAPÀ JEREMY E IL FRATELLINO JAXON, FOTO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Domani Justin Bieber si esibirà a Miami e saluterà con i fans l’arrivo del 2017 al Fontainebleau Miami Beach. Per caricarsi di energia in vista del grande concerto, il cantante ha trascorso gli ultimi giorni insieme alla sua famiglia. Sole e mare per i Bieber, che si sono goduti un caldo Natale in un meraviglioso resort. Jeremy Bieber, papà del cantante canadese, ha documentato la vacanza con diverse foto postate sul suo profilo Instagram e in una di queste lo vediamo posare insieme a Justin e a Jaxon. I “Bieber boyz” hanno fatto strage di like e in meno di un giorno la foto ne ha conquistati oltre 187mila: clicca qui per vedere lo scatto e tutti i commenti.

JUSTIN BIEBER, NEWS: I COMPLIMENTI DELLA POPSTAR PER IL PASTORE JUDAH SMITH (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber si sta concedendo un po' di giorni di relax al fianco della famiglia, prima di riprendere con le date ancora in scaletta del Purpose World Tour: la popstar finisce spesso nel mirino del gossip e dei fotografi, pronti ad immortalare ogni incontro e ogni suo outfit particolare, ma sembra che il cantante sia comunque riuscito a trovare un po' di tranquillità e a dedicarsi alla lettura. Proprio nelle ultime ore, infatti, la popstar ha voluto fare i suoi complimenti a Judah Smith - pastore alla City Church - per il suo nuovo libro dal titolo "How's Your Soul?”. “Great book #howsyoursoul by my friend @judasmith” ha cinguettato infatti Justin Bieber sulla sua pagina Twitter ufficiale, dando ancora una volta dimostrazione della sua vicinanza al mondo spirituale. Clicca qui per vedere il tweet della cantante direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

JUSTIN BIEBER: CON IL COSTUME ROSA SI RILASSA IN FAMIGLIA E INCONTRA LE FAN (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber si sta godendo un po' di meritato riposo dopo il Purpose Tour che l'ha portato in giro per il mondo e adesso si trova alle Barbados con la sua bellissima famiglia. Il cantante canadese ha indossato un costume rosa - colore singolare per la popstar - e ha fatto un po' di yoga con la sua sorellina e si è goduto poi il sole insieme agli altri suoi cari su uno yatch in mezzo al mare. Sceso sulla spiaggia per fare una passeggiata, Justin Bieber è stato raggiunto da un gruppo di fan in bikini, che lo ha abbracciato e si è fermato a parlare con lui. Generalmente Justin Bieber non ama essere circondato e toccato dagli ammiratori (ricordate il pugno che tirò al fan a Barcellona?) ma sembra che con queste ragazze abbia deciso di fare un'eccezione: sarà stato per la loro avvenenza fisica? O forse magari Justin Bieber era solo più rilassato e non aveva nessuna voglia di litigare. Clicca qui per vedere le foto di Justin Bieber.

JUSTIN BIEBER, PERIODO DI RELAX DOPO LO STRESS DEL PURPOSE TOUR (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber ha passato gli ultimi mesi in giro per il mondo a promuovere il suo album con il Purpose Tour, muovendo ogni volta migliaia di fan che volevano andare a vederlo cantare dal vivo. Nonostante a livello professionale questo abbia portato al cantante degli indubbi benefici - Justin Bieber ha ricevuto quattro nomination ai Grammy Awards 2017 - sicuramente a livello personale Justin Bieber si è stressato molto e non ha reagito molto bene ad alcune situazioni che gli si sono parate davanti. Accanto alla sua famiglia però, Justin Bieber sembra davvero rilassato e anche quando da una foto si capisce che ha visto i paparazzi che gli scattavano delle foto, è rimasto calmo e composto e non si è lasciato andare ai suoi soliti sfoghi di rabbia. Che si sia calmato per merito della famiglia, oppure la recente incriminazione in Argentina per aver aggredito il fotografo lo ha spinto a stare un po' più buono?

