One Direction / News: Liam Payne risponde alle domande dei fans, il mistero sulla sua “canzone fantasma” (oggi, 30 dicembre 2016)

ONE DIRECTION, NEWS: LIAM PAYNE RISPONDE ALLE DOMANDE DEI FANS, IL MISTERO SULL SUA “CANZONE FANTASMA” (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Nel periodo di pausa che gli One Direction si sono presi, i quattro membro rimasti della boyband hanno usato il loro tempo libero per lavorare ai progetti da solisti e per dedicarsi alle proprie passioni. È però importante mantenere una saldo legame coi fans e il modo migliore è tenere un filo diretto con loro attraverso i social. Ieri sera Liam Payne ha risposto a diversi tweet dal suo account ufficiale e una fanpage dedicata agli One Direction li ha raccolti tutti. Uno degli argomenti principali è stato il fatto che, pur non avendo al momento pubblicato alcun singolo da solista, lIAM sia al quarto posto della Social 50 e all’ottantesimo di quella di Billboard. Una fan glielo ha fatto notare sottolineando che “il primo posto è vicino” e Liam ha risposto così: “Lo spero, ma non ancora una canzone”. Un’altra ammiratrice ha sottolineato questo paradosso della canzone fantasma: “Com’è possibile che tu non abbia ancora una canzone?”. Lo stesso dilemma ha attanagliato Liam, che ha potuto solo rispondere: “Me lo chiedevo anch’io ma sarebbe bello arrivare comunque al numero uno”. Clicca qui per vedere tutti gli scambi di tweet tra Liam Payne e i suoi fans.

ONE DIRECTION, NEWS: LA BAND AL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DI FORBES DI CHI GUADAGNA DI PIÙ (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Gli One Direction sono in pausa ormai da un anno: negli ultimi mesi Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Harry Styles si sono dedicati alla loro carriera da solita, e qualcuno si è anche messo alla prova al di fuori dell’ambito musicale. Questo, però, non ha impedito alla band di raggiungere un importante traguardo, come si legge sul sito della BBC. Forbes, infatti, ha stilato la classifica degli artisti più pagati nell’arco di 12 mesi e gli One Direction occupano il primo posto con 89.9 milioni: secondo la rivista, questa cifra stellare è stata garantita dal “lascito” del loro On The Road Again Tour e dagli accordi con Pepsi e Colgate. Gli One Direction sono riusciti a battere anche Cristiano Ronaldo e Adele, rispettivamente al secondo e terzo posto con 72 e 65.8 milioni guadagnati tra il giugno del 2015 e il giugno di quest’anno. Nella Top Ten di Forbes non mancano Roger Federer, Novak Djokovic, Dj Calvin Harris, Paul McCartney e Gordon Ramsay.

ONE DIRECTION, LIAM PAYNE E CHERYL COLE, POLEMICA IN VISTA CON L'EX MARITO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Cheryl Cole è adesso l'amore della vita di Liam Payne, uno dei cantanti più amati degli One Direction ma prima è già stata sposata ben due volte. L'ultima di queste è stata con l'imprenditore Jean-Bernard Fernandez-Versini, con cui si era sposata in gran segreto nel 2015 e dal quale si è separata nel gennaio 2016. I due sono stati insieme diversi anni, e forse Jean-Bernard Fernandez-Versini non ha ancora digerito il fatto che la moglie gli preferisca il giovanissimo Liam Payne. Proprio in occasione del Natale, il primo che l'uomo ha passato da solo senza Cheryl, ha pubblicato su Instagram un'immagine che alcuni pensano possa essere rivolta alla sua ex moglie. La foto è molto simpatica ed è un dialogo immaginato tra un uomo e Babbo Natale: il primo chiede in regalo un drago, per sentirsi rispondere che non è possibile e che deve chiedere un'altra cosa. L'uomo chiede allora una fidanzata leale e Babbo Natale allora gli risponde: "Di che colore vuoi il drago?". Una frecciatina forse non proprio molto innocente. Clicca qui per vedere la foto di Jean-Bernard Fernandez-Versini.

ONE DIRECTION, LE POLEMICHE TRA LA STORIA DI LIAM PAYNE E CHERYL COLE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La storia tra Liam Payne e Cheryl Cole non è stata molto ben vista al suo inizio (e neanche ora bisogna dire) dato che il cantante degli One Direction è di dieci anni più piccolo rispetto alla sua fidanzata. Inoltre Cheryl è stata già sposata per ben due volte: la prima con il calciatore Ashley Cole, da cui si è separata perché lei lo ha tradito, la seconda con l'imprenditore Jean-Bernard Fernandez-Versini. Nonostante la differenza d'età che c'è tra Cheryl e Liam Payne, i due sono così innamorati che hanno deciso di bruciare le tappe e, nonostante i soli 23 anni del cantante degli One Direction, la coppia sembra già aver messo in cantiere un figlio. Cheryl è stata vista ultimamente con una pancia molto sospetta e, nonostante non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale da parte della coppia, sembra chiaro che i due stanno per diventare genitori. Dopo Louis Tomlinson, anche Liam Payne ha adesso un pargolo in arrivo!

