Adriano Celentano/ Ultime notizie, la profezia sulla corruzione...(Oggi, 31 dicembre 2016)

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE? E' UNA BUFALA! IL 6 GENNAIO TORNA IN RADIO CON MINA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Oggi è stata una giornata amara per Adriano Celentano che si è visto suo malgrado protagonista involontario di un incidente stradale in cui si parlava di una sua possibile morte. Una bufala ovviamente che sicuramente non avrà fatto piacere al cantante impegnatissimo nel suo nuovo progetto con Mina. Dal prossimo sei gennaio inizierà poi a passare in radio la nuova canzone dei due ''A un passo da te (ragione e sentimento)''. Il brano è contenuto nel nuovo album che si chiama Le Migliori e prevede ben dodici tracce. La canzone in questione è stata scritta da Fabio Ilacqua ed è stato arrangiato da Celso Valli insieme allo stesso Adriano Celentano. Staremo a vedere quelli che saranno i commenti poi da quanto emergerà in radio nei passaggi successivi alla giornata dell'epifania.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE, MA È LA SOLITA BUFALA. QUELLA PROFEZIA SULLA CORRUZIONE NELLO SPORT.. (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Adriano Celentano è tornato alla ribalta delle scene in questa fine 2016 per un super album con Mina nella più grande tradizione della musica italiana e… per una bufala circolata nei suoi confronti che lo dipingeva bello che morto in un incidente stradale brutale. Niente di più falso, la solita bufala del web che mente dimostrando come quella “profezia” lanciata 50 anni fa in una sua canzone scritta con Mogol sulla corruzione e i tempi tutt’altro che semplici non siano poi così lontani. Nel 1966 Celentano e Mogol scrissero “Mondo in Mi 7a”: una denuncia ad ampio raggio, incurante della censura, contro i mali del mondo, dalla bomba atomica fino alla menzogna, dalla disamina sconfortata di un pianeta che non volgeva verso il bene fino addirittura alla corruzione nello sport. Ecco, dopo i casi di questi giorni sul doping ad ampio raggio nella nazionale olimpica della Russia, pare davvero che un azzardo nel 1966 possa poi non essere così neanche lontano ben 50 anni dopo: la bufala è solo un piccolo frutto di un grande e complesso distacco da una osservazione lucida di una realtà complessa: non per forza maligna, non per forza sbagliata, eppure sempre col timore celato per questa stessa realtà, tanto da creare mondi paralleli (realtà virtuali e social) che finiscono spesso col raccontare tutta un altra verità senza quasi che ce ne si accorga. Adriano Celentano, una canzone e una realtà attuale: grazie Molleggiato per le tue letture… “profetiche”!

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE, MA È LA SOLITA BUFALA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016). IL SUCCESSO DEL TRIPLO PLATINO - A pochi giorni dalla fine dell'anno, ecco che arriva la solita bufala confezionata ad hoc per far tremare il popolo della rete. Adriano Celentano è davvero morto? La notizia nelle passate ore si è diffusa sui maggiori social, da Facebook a Twitter, provocando alcune reazioni di sgomento e soprattutto incredulità. E così, mentre sul web si diffondono le finte notizie sulla morte di Britney Spears o su quella della Regina Elisabetta, ecco che a nomi internazionali celebri si è pensato bene di aggiungerne uno nostrano, appena reduce del maxi successo professionale in coppia con la collega Mina. E' proprio di queste ore, infatti, la notizia del triplo disco di platino per l'album "Le migliori" e che ha segnato un ottimo successo per il panorama musicale italiano, in un 2016 tutto sommato poco ricco di riconoscimenti di tale portata. E così, mentre i burloni della rete si divertono a diffondere bufale di cattivo gusto, Adriano Celentano, per nulla vittima di un incidente stradale, si gode il successo con la famiglia, in attesa di poter festeggiare un nuovo anno in arrivo ricco di soddisfazioni professionali e non solo.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE, MA È LA SOLITA BUFALA. IL WEB NON CI CREDE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Arriva la fine dell'anno e con essa le solite bufale diffuse dai siti satirici: Adriano Celentano però non è molto, ma vivo e vegeto in attesa di festeggiare il Capodanno 2017 insieme a sua moglie Claudia Mori, che è con lui da moltissimi anni. Il web però stavolta non si è lasciato ingannare e sono stati in pochissimi a cadere nel macabro scherzo ordito dalla rete ai danni del cantante italiano. Dopo la bufala della morte di Britney Spears e quelle passate che riguardavano Gianni Morandi e altri artisti, gli internauti sono più restii a cadere nella trappola del web e stavolta non ci hanno creduto. Nessuna replica da parte del cantante, che continua a godersi le feste natalizie: probabilmente a quest'ora Adriano Celentano si starà facendo qualche bella risata alla faccia dei burloni che hanno predetto la sua morte: e chissà che non sia come nelle migliori tradizioni popolari, ossia che dicendo una cosa del genere non gli abbiano invece allungato la sua vita! Cento di questi giorni Adriano!

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE, MA È LA SOLITA BUFALA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Ma Adriano Celentano è davvero morto in un incidente stradale? Come si sa i social sono molto fantasiosi, specie in questi ultimi giorni del 2016 che si è portato via una lista praticamente interminabile di grandi artisti della musica e dello spettacolo nel mondo e ovviamente anche in Italia. L’ultimo dell’anno si avvicina e siccome da un po’ di tempo non si vede in tv o in giro il buon Adriano Celentano allora perché non mettere in giro una bella bufala sula morte del mitico Molleggiato, condito da un drammatico e struggente incidente stradale? Dicevamo, fantasia social e anche un bel pizzico di ironia nera: su Facebook e anche su Twitter qualcuno si chiede se davvero possa essere morto Celentano e ve lo diciamo bene una volta per tutte. Non è morto, non ha avuto nessun incidente stradale e si sta godendo le feste di Natale e Capodanno con la moglie Claudia Mori e festeggiando anche il buon successo dell’album con l’amica Mina. Insomma, tutto il contrario del funerale e del lutto: Celentano è vivo e vegeto e anzi, questo ultimo dell’anno potremmo tutti festeggiare ascoltando e ballando un bel “il tuo bacio è come un rock”, alla faccia dei social!

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: LE PAROLE DI CLAUDIA MORI, MOGLIE DEL MOLLEGGIATO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Adriano Celentano, al fianco di Mina, ha fatto un grandissimo regalo agli ammiratori e ai fans, proprio sul finire di questo 2016: lo scorso 11 novembre è uscito infatti il loro album intitolato “Le migliori”, al quale ha preso parte anche la moglie del Molleggiato, Claudia Mori. Propio poco prima di Natale, come si legge su TvZap, la Mori è stata ospite a L’Arena di Massimo Giletti (il programma di attualità in onda su Rai 1 la domenica), e ha raccontato della sua partecipazione, svelando anche - con una piccola metafora - come è la vita matrimoniale al fianco di Celentano. Un matrimonio che dura dal 1964: “Vivere con Adriano è come essere sulle giostre “ ha ammesso “Le giostre sono imprevedibili, giocose, ma ci sono anche le montagne russe e io mi sono dovuta attrezzare per non finire mai fuori” sono state le sue parole. Claudia Mori, in particolare, ha preso parte a “A un passo da te (Ragione e sentimento)”, una delle tracce contente nella nuova fatica discografica dei due grandissimi artisti.

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: I NUOVI PROGETTI PER IL 2017 DI EROS E DEL MOLEGGIATO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Adriano Celentano si culla il nuovo successo con Mina, mentre Eros Ramazzotti è in vacanza a Miami per passare queste vacanze insieme alla compagna Marica Pellegrini. Sarà un 2017 importante per entrambi con tanti progetti professionali da affrontare e che regaleranno soddisfazioni ma anche pesanti carichi di lavoro. L'artista milanese è uscito con il cd ''MinaCelentano - cofanetto'' che contiene grandi successi del passato ma anche due splendidi inediti. Dall'altra parte invece l'artista romano sta pensando a nuove emozioni che sicuramente potrebbero caratterizzare i suoi prossimi mesi. L'ultimo cd infatti che Ramazzotti ha realizzato è Perfetto del 2015 per l'etichetta Universal Music Group. Di questo il singolo che ha avuto sicuramente più successo è stato ''Il tempo non sente ragione'' oltre anche però a ''Alla fine del mondo''.

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: DA VIA GLUCK AD AMATRICE, IL RICORDO DEL CANTANTE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Adriano Celentano è, insieme ad Eros Ramazzotti, una delle star più apprezzate del panorama musicale italiano. Il cantante classe 1938, nato a Milano, è anche molto impegnato nel sociale e spesso si messo in gioco in prima linea per sostenere le battaglie che più gli stanno a cuore. Non molti lo sanno, ma Adriano Celentano ha soggiornato ad Amatrice molti anni fa, all'epoca in cui dovette girare Serafino. Dopo un periodo iniziale di smarrimento, in cui sentiva forte il bisogno di tornare a casa da Claudia Mori (che era incinta), fu convinto a restare proprio dalla proprietaria dell'Hotel Roma, l'albergo pilastro di Amatrice crollato durante il tragico terremoto che ha distrutto il centro Italia ad agosto. "All'improvviso arrivò una signora, grassottella e allegra, la padrona di quell'albergo che oggi non c’è più e mi abbracciò, baciandomi la guancia. "Adrianooo! Che bello averti qui! Ma lo sai che mio figlio l’ho chiamato come te? Tutti noi di famiglia siamo tuoi fan. Questa è la storia di uno di noi… non mi sembra vero averti qui… domani ti preparo una amatriciana fantastica! E poi l’abbacchio con le patate al forno... ti piace?. Mi sorprese il modo di fare di quella famiglia, briosa e vivace. Al mattino, aprendo le finestre, mi trovai di fronte a un panorama meraviglioso.", ha detto recentemente Adriano Celentano in un'articolo scritto per La Stampa.

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: LE ORIGINI UMILI DEI DUE CANTANTI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Cosa hanno in comune Eros Ramazzotti e Adriano Celentano? Molto, a partire dal talento fino ad andare indietro nel tempo, a quando erano due giovani ragazzi che abitavano nei quartieri popolari delle loro città. Uno a Roma, l'altro a Milano, sia Eros sia Adriano sono cresciuti in complessi di case che poco avevano a che fare con il lusso sfrenato cui altri erano abituati. Entrambi hanno fatto mestieri umili - Adriano Celentano ha sempre detto che il mestiere più bello che ha fatto è quello dell'orologiaio - e non si sono mai vergognati delle proprie origini, anzi: ne hanno fatto un punto di forza. Eros Ramazzotti è cresciuto nelle case popolari di Lamaro, un quartiere della periferia romana, mentre Adiano Celentano nella celebre via Gluck, che ha ispirato anche una delle sue canzoni più famose. Ed è per questo che entrambi sono rimasti due artisti con i piedi per terra, amati e adorati dal loro pubblico che capiscono quando un artista non dimentica la strada da cui proviene.

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: GLI AUGURI PER L'ANNO NUOVO DEL CANTANTE ROMANO, VIDEO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Siamo ormai arrivati alla fine del 2016 così iniziano gli auguri per un buon anno nuovo. A questo non si sottrae il cantante romano Eros Ramazzotti che sul suo profilo di Instagram manda un messaggio direttamente da Milano godendosi una giornata che sembra essere di Primavera. Il cantautore sottolinea l'importanza di muoversi e la felicità per un dicembre che regala anche giornate di venti gradi. Grazie a un video in primo piano poi possiamo osservare come proprio Eros Ramazzotti abbia voglia di coinvolgere, come capitato spesso, i suoi fan nelle cose di tutti i giorni. A commento nel video scrive: "Buon anno e grazie a tutti degli auguri", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Come sappiamo invece Adriano Celentano non profili social e forse è anche un po' contrario a questo svilupparsi massiccio della tecnologia. C'è però la certezza che in questi giorni vedremo anche lui fare gli auguri ai tantissimi fan che da anni lo seguono con grandissima emozione e tanta fedeltà. Staremo a vedere.

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: I DUE CANTANTI TRA VACANZE E NUOVI PROGETTI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Dopo aver scoperto le ultime notizie riguardanti Eros Ramazzotti, concentriamoci sugli impegni di Adriano Celentano. A breve uscirà, infatti, il secondo singolo dell'album "Le migliori" realizzato con Mina. Dopo il successo di "Amami amami", il brano che ha segnato il ritorno dopo 18 anni della coppia sulla scena musicale, uscirà "A un passo da te". Il secondo singolo, che sarà in rotazione radiofonica dal 6 gennaio, è stato scritto da Fabio Ilacqua ed è stato arrangiato da Adriano Celentano con Celso Valli. Il brano è stato definito come una canzone d'amore uptempo irresistibile «che trabocca di passione e gioca con ironia sulle dinamiche che intercorrono nel rapporto tra due amanti, in bilico tra ragione e sentimento». Il nuovo anno, dunque, per Adriano Celentano comincia nel secondo della continuità rispetto al 2016 e con la speranza che prosegua il successo per l'album a cui lavorato insieme a Mina.

EROS RAMAZZOTTI & ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: I DUE CANTANTI TRA VACANZE E NUOVI PROGETTI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Come stanno trascorrendo gli ultimi giorni dell'anno Eros Ramazzotti e Adriano Celentano? Vacanze per i due cantanti che hanno duettato interpretando Il ragazzo della via Gluck durante la trasmissione Rockpolitik nel 2005? Ramazzotti dopo l'ultimo concerto, quello del 20 dicembre al Forum di Assago, è volato di corsa in vacanza con la sua famiglia. Ha scelto, infatti, di andare a Miami con Marica Pellegrinelli. La coppia ha, dunque, deciso di trascorrere le vacanze natalizie con i due figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria, al mare in Florida. Pizzicato dalla rivista di gossip Diva e Donna, Eros Ramazzotti appare rilassato e sereno in compagnia di Marica e dei loro due figli, inoltre sfoggia un fisico perfetto. La fine dell'anno è alle porte e quindi Eros Ramazzotti ha pubblicato un messaggio per i suoi fan: «Buon anno a tutti, grazie degli auguri ha aggiunto – forza e fate ginnastica e muovetevi, che è importante», poi il cantante è salito in auto e ha salutato i fan, dicendo semplicemente «Yo!».

