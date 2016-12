ALESSANDRA AMOROSO/ News: la cantante salentina tra gli ospiti di Maria De Filippi nella nuova edizione di C’è posta per te (oggi, 31 dicembre 2016)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA TRA GLI OSPITI DI MARIA DE FILIPPI NELLA NUOVA EDIZIONE DI C’È POSTA PER TE - Alessandra Amoroso è arrivata al successo grazie ad Amici e non può certo rifiutare un invito di colei che l’ha scoperta, Maria De Filippi. Il 7 gennaio riparte C’è posta per te e secondo Davidemaggio.it tra gli ospiti del people show di Canale 5 c’è anche la cantante salentina, che più di una volta abbiamo visto accettare gli inviti della conduttrice nei suoi tanti programmi. Nella prima puntata si inizierà però con un’altra cantante salentina vincitrice di Amici, Emma Marrone. Tra gli altri ospiti annunciati invece troviamo Antonino Cannavacciuolo, Belen Rodriguez, Mauro Icardi e i giovani tenori de Il Volo. Tanti grandi nomi anche sul fronte più internazionale: Maria De Filippi accoglierà infatti in studio Bradley Cooper, Richard Madden e Serkan Cayoglu, protagonista della fortunata telenovela turca Cherry Season.

