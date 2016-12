Concerti Capodanno 2017, felice anno nuovo!/ Eventi e piazze: Catania ospiterà Carmen Consoli, foto (ultime notizie oggi, 31 dicembre 2016)

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: CATANIA OSPITERÀ CARMEN CONSOLI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - In molte pizze è già tutto pronto per l'attesissimo concerto di Capodanno 2017, un evento che porterà gli italiani nei centri delle città per salutare il vecchio anno a suon di musica. Catania, per il tradizionale evento live di fine anno, ospiterà Carmen Consoli, che si esibirà nel corso della lunga notte dedicata a San Silvestro con l'Orchestra Popolare della Taranta, ma anche con i danzatori salentini Anna Donadei, Moira Cappilli, Stella Temperanza e Laura Boccadamo. con loro anche il direttore artistico Daniele Duranti, pronto ad accompagnare la cantante con la chitarra. Carmen consoli, in vista del concerto di stasera, è attualmente impegnata nelle prove, lo dimostra il suo ultimo scatto sui social dove compare assieme ai suoi colleghi ancora intenta a lavorare sugli ultimi dettagli. "Le ultimissime prove prima di salire sul palco. A stasera!" scrive sui social a poche ore dalla sua esibizione. Se vi siete persi la foto o se volete saperne di più sull'evento di Catania, potete visualizzare tutti i dettagli direttamente sulla fan page ufficiale cliccando qui.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: FRANCESCO RENGA IN VIAGGIO VERSO RIMINI, VIDEO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Anche Rimini si prepara a ospitare nelle prossime ore l'immancabile concerto di capodanno 2017, un evento molto speciale che porterà in piazza la musica di Francesco Renga. Il pubblico brinderà al nuovo anno sulle note del celebre cantautore direttamente da Piazza Fellini, per una nottata di musica e festa che si preannuncia indimenticabile. Francesco Renga, che poche ore fa era già in viaggio verso Rimini, ha condiviso sul suo profilo ufficiale un breve filmato nel qual dà appuntamento a tutti i suoi fan. "Eccoci qua stiamo partendo per Rimini - ha detto il cantautore pronto a mettersi alla guida della sua auto - volevamo salutarvi e ne approfitto per farvi gli auguri in anticipo. Ciao a tutti e auguri". Nella didascalia dl filmato, invece, Renga ricorda l'appuntamento di stasera: "Partenza per Rimini... Auguri in anticipo, ci vediamo dopo?! #bellichesiete #capodannorimini #scriveròiltuonome #migliore #annonuovo #festa". Se volete visualizzare il suo breve filmato direttamente su Facebook, potete cliccare qui.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: COSENZA SI PREPARA AD ACCOGLIERE ALVARO SOLER (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Mancano ancora poche ore alla fine dell'anno, ma in molte piazze d'Italia in questi minuti si lavora senza sosta per i tradizionali concerti di Capodanno 2017. Tanti gli artisti pronti a esibirsi nelle città nelle prossime ore, da nord a sud, ma in Calabria sarà la musica di Alvaro Soler a dare il benvenuto al nuovo anno. L'ex giudice di X - Factor, infatti, si esibirà fra poche ore a Cosenza, dove per l'occasione è stato allestito un palco nella rinnovata Piazza Bilotti. Poche ore fa proprio Soler ha dato appuntamento a tutti i suoi fan, lasciando questo messaggio sui social network: "Chi viene a Cosenza?? Io sì!", un post che ha scatenato i commenti dei suoi numerosissimi fan. Ad accogliere il cantante spagnolo nella città calabrese, oltre al pubblico che si preannuncia numeroso, anche l'atmosfera suggestiva delle luminarie, una serie di fiaccole bianche che accolgono con charme i visitatori. Se volete visualizzare il post condiviso sulla pagina ufficiale di Alvaro Soler potete cliccare qui.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: SALERNO, 50MILA IN PIAZZA PER ANTONELLO VENDITTI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - È quasi tutto pronto a Salerno per il concerto di Capodanno: saranno almeno 50mila le persone che accoglieranno Antonello Venditi a partire dalle 21.45. Madrina della serata sarà Claudia Gerini, che condurrà l'evento con Maurizio Foderaro. Per salutare il nuovo anno è previsto anche lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Il concerto in Piazza Amendola sarà blindato: le forze dell'ordine stanno presidiando i punti sensibili da stamattina. Interdetto l'accesso nel centro urbano ai mezzi pesanti, fatta eccezione per gli autobus di linea e i mezzi del servizio di igiene urbana, mentre - come riportato da SalernoNotizie, sono stati dislocati dissuasori speciali. Il questore Pasquale Errico ha rafforzato i controlli anche sulle vendite degli alcolici e vietato l'uso di contenitori in vetro in piazza Flavio Gioia, piazza Portanova e Largo Campo. L'attenzione è altissima in vista della festa di Capodanno.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: FATBOY SLIM A PARMA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il concerto di Capodanno 2017 che avrà luogo a Parma vede presente uno dei grandi nomi della musica internazionale: sul palco della cittadina italiana sarà presente nientemeno che Fatboy Slim, che darà luogo a un djset che promette di far ballare gli avventori per tutta la notte. Il concerto avrà luogo nel Cortile della Pilotta e promette di richiamare moltissima gente a sentir suonare in esclusiva il famosissimo deejay proprio nella notte di Capodanno. Fatboy Slim è il nome d'arte di Quentin Leo Cook e significa letteralmente "ragazzo ciccione e magro": l'idea è venuta a Quentin nel 1996, ed era il soprannome di un cantante blues degli anni quaranta. Con uno stile molto simile a quello dei Chemical Brothers, che fonde vari stili differenti, Fatboy Slim è diventato uno dei nomi più conosciuti della musica internazionale, così famoso che nel 2012 è stato chiamato a esibirsi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: ROMA, ECCO COSA C'È AL CIRCO MASSIMO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Si avvicina la sera di Capodanno con i suoi molteplici concerti in diverse città d'Italia: purtroppo quest'anno a Roma non ci sarà il tradizionale evento di fine anno al Circo Massimo ma, per mantenere comunque uno spettacolo di piazza che possa far convogliare abitanti e turisti nelle strade della Capitale, il tradizionale concerto di Capodanno è stato trasformato in una kermesse di artisti e spettacoli circensi. Il conto alla rovescia è la cosa che promette di essere più suggestiva: sarà infatti effettuato da 100 violoncelli, e a seguire ci sarà un dj set per far ballare gli avventori. Quest'anno la vicenda vissuta da Roma per il concerto è stata un po' particolare: inizialmente previsto, è stato annullato per la rinuncia all'ultimo dello sponsor che aveva vinto il bando. Tutto era pronto per il tradizionale evento del Circo Massimo, tanto che era già prevista la scaletta con i cantanti, tra cui Max Gazzè e gli attori Violante Placido e Max Giusti.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: FESTEGGIAMENTI CON MARIO BIONDI E ANNALISA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - La maggior parte delle città italiane si prepara a festeggiare il Capodanno 2017 in piazza, con il concertone di uno o pù grandi cantanti. Anche Milano trascorrerà la notte più lunga dell'anno all'insegna della grande musica grazie alla partecipazione dell'artista jazz Mario Biondi e di Annalisa. La serata si aprirà in Piazza Duomo alle ore 20:30 con il Dj Set Gino Latino e la conduzione di Gianluca Gazzoli di Radio 2. A partire dalle ore 22:30 e fino al countdown sarà la volta di Annalisa e Mario Biondi che si esibiranno in tutti i loro migliori successi. Come già accaduto gli scorsi anni, il concerto di Capodanno si concluderà presto, mettendo la parola fine già alle ore 00:20 per permettere ai presenti di tornare a casa utilizzando i mezzi pubblici. Tale avvenimento sarà inoltre caratterizzato dall'allerta massimo per il timore di attentati terroristici. I principali ingressi a Piazza Duomo saranno controllati dalla Polizia con l'uso di metal detector e telecamere ad alta definizione e il presidio di oltre 200 agenti sia in centro che nella periferia del capoluogo lombardo.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, EVENTI E PIAZZE: MARCO MENGONI A FIRENZE, FEDEZ A BARI. E LA MUSICA CLASSICA? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Non è ancora arrivato il momento di far partire il conto alla rovescia, ma di sicuro sta crescendo l'attesa per la Notte di San Silvestro e di conseguenza per i Concerti di Capodanno 2017. Sono ancora molti gli indecisi che non hanno ancora scelto come trascorrere l'ultimo giorno dell'anno, ma le proposte non mancano, soprattutto dal punto di vista musicale. Sono molti gli artisti che festeggeranno il nuovo anno nelle piazze italiane: a Milano in Piazza del Duomo è previsto un concerto gratuito con Mario Biondi e Annalisa, mentre Samuel Romano, frontman dei Subsonica, animerà la notte in piazza San Carlo a Torino. Appuntamento al Piazzale Michelangelo a Firenze per il concerto di Marco Mengoni, mentre J-Ax, Fedez e Rovazzi hanno scelto Bari per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Doppia festa a Palermo, dove si esibiranno Morgan e Luca Carboni insieme ad altri artisti, mentre Nino D'Angelo sarà in piazza Giulio Cesare.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, EVENTI E PIAZZE: MARCO MENGONI A FIRENZE, FEDEZ A BARI. E LA MUSICA CLASSICA? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Gli amanti della musica classica possono scegliere tra diversi concerti per festeggiare al meglio il Capodanno 2017: chi si trova a Firenze, ad esempio, può recarsi in Piazza della Signoria, dove si esibiranno l'Orchestra da Camera Fiorentina e l'Orchestra Sinfonica cinese di Sichuan. La prima diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, l'altra composta da 75 elementi. Appuntamento alle 23.30 per questo concerto che si concluderà all'1.30. Il programma di questo Concerto di Capodanno comunque prevede le musiche di Suppè, Rossini, Bizet e Marenco. Ma la festa non finirà dopo la mezzanotte e il consueto brindisi di auguri: il Concerto di Capodanno 2017 riprenderà con i pezzi di Strauss, Tchaykoskym e Offenbach. Stando a quanto riportato da La Nazione, questa suggestiva rassegna di musica classica si concluderà col "botto", cioè con Il bel Danubio blu e Radewsky Mach di Strauss. Un'offerta davvero intrigante, dunque, quella di Firenze per festeggiare il nuovo anno.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: APERTURA STRAORDINARIA GRATUITA DEI MUSEI IL 1° GENNAIO (OGGI, 30 DICEMBRE) - Non solo concerti di Capodanno 2017. Per dire ciao al 2016, oltre che ascoltare musica nelle feste in piazza organizzate nelle varie città, ci si potrà anche dedicare all'arte. Il 1° gennaio 2017 i musei saranno infatti aperti in via straordinaria: si tratta, come si legge sul sito del ministero dei Beni culturali, dell'iniziativa #Domenicalmuseo durante la quale musei statali e siti archeologici saranno aperti gratuitamente. Il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha affermato, riporta l'agenzia di stampa Askanews, che "grazie alla disponibilità del personale del ministero sarà possibile visitare le bellezze del nostro patrimonio anche nel primo giorno dell'anno. Il valore della prima domenica del mese gratuita non sta solo nei grandi numeri, che saranno sicuramente molto significativi in questa prima edizione del 2017, ma soprattutto nel dato educativo e di riavvicinamento degli italiani al proprio patrimonio".Clicca qui per vedere la lista dei musei aperti a Capodanno 2017: per maggiori informazioni si può contattare il servizio informativo del MiBACT al numero verde 800.991199, gratuito per chiamate da telefonia fissa e mobile provenienti dall'Italia.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: A POTENZA LA RAI CON GLI IMITATORI DI TALE QUALE SHOW (OGGI, 30 DICEMBRE) - Che Capodanno a Potenza! In questa fine anno 2017 il maxi concerto organizzato dalla Rai vede come perla protagonista la piazza Mario Pagano di Potenza, dove per circa 4 ore a partire dalle 21 si esibiranno un parterre de roi di ospiti da far impallidire la concorrenza di Mediaset (Gigi D’Alessio & Co saranno invece a Civitanova Marche). Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, Nek, Alex Britti, Noemi, Valerio Scanu, Edoardo Bennato, Benji e Fede, Toni Hadley, Claudia Megrè, Frances Alina Ascione, Luca Tudisca, Sandy Marton. Come artisti lucani vedremo Arisa, i Musicamanovella, iRenanera, e i Tarantolati di Tricarico,sono solo alcuni degli ospiti che si esibiranno, il tutto condotto e orchestrato da Teo Teocoli e Amadeus. Elemento nuovo ella serata, saranno le grande imitazioni canore dei super protagonista di Tale Quale Show, beniamini del pubblico: Lorenza Mario, Leonardo Fiaschi e Silvia Mezzanotte i sicuri con numerose sorprese che però avverando man mano che il Capodanno 2017 si avvicinerà. Il countdown è partito…

CONCERTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: UMBERTO TOZZI IN PROVINCIA DI BARI, FESTEGGIA 40 ANNI DI "TI AMO" (OGGI, 30 DICEMBRE) - Sono moltissimi i cantanti che per il Capodanno 2017 prevedono di fare un concerto nelle principali piazze italiane. Fra questi Umberto Tozzi, che sairà sul palco barese della piazza di Corato per una speciale occasione. Il cantautore festeggerà infatti 40 anni dal debutto di una delle sue più grandi hit, "Ti amo". Umberto Tozzi spegnerà quindi le candiline virtuali in compagnia dei coratini, per celebrare insieme uno di quei brani che hanno portato l'artista a raggiungere il successo sia in Italia che all'estero. E sempre in tema di musica, Alessandro Greco e Annalisa Minetti saranno presenti in Piazza Cattedrale a Bitonto con uno splendido show musicale. Una notte che promettere di essere magica per tutti gli abitanti e turisti che si raccoglieranno attorno ad una delle cornici più suggestive del barese. Spostandosi invece nel territorio partenopeo, anche Napoli si prepara per vivere un Capodanno 2017 all'insegna dei concerti. Clementino, gli Stadio, i Tiromancino e molti altri saranno infatti presenti in Piazza del Plebiscito pr festeggiare insieme il nuovo anno. I big si sposteranno poi sul lungomare, dove la festa continuerà nella discoteca all'aperto.

