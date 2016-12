Emma Marrone / News, il 2016 della regina in un piccolo video, ecco il suo messaggio (Oggi, 31 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: IL 2016 DELLA NOSTRA SALENTINA IN UN PICCOLO VIDEO - Emma Marrone è pronta a salutare questo 2016 ricco di soddisfazioni. Un anno in cui è arrivato il suo nuovo album, un anno in cui è riuscita a divertire tutti come direttore artistico ad Amici, un anno in cui l'amore è mancato ma in cui l'amicizia è stata sempre importante. Un anno in cui ha conosciuto Elodie di Patrizi e in cui è riuscita a mettere insieme i pezzi della sua vita privata. Un anno magnifico che lei stessa ha voluto racchiudere in un piccolo video che ha postato qui, sulla sua pagina ufficiale Instagram, e che ha accompagnato con un piccolo messaggio che recita: "Grazie 2016 ???? E grazie a tutte le persone che fanno parte della mia vita !". Emma Marrone ha vinto, anche quest'anno, almeno per i suoi fan e anche il 2017 promette bene e noi non possiamo che farle i nostri migliori auguri. STRUCCATA E SPETTINATA SALUTA IL 2016. FOTO - Emma Marrone è stata al centro delle critiche di alcune persone che, dopo averla vista con gli occhi chiusi in una foto, l'hanno accusata di essere ubriaca. La risposta della cantante salentina non si è fatta attendere, e ha risposto molto male a chi l'ha insultata sui social network. Quasi come per rispondere a queste continue critiche sulla sua immagine, Emma Marrone ha pubblicato su Facebook una foto in cui appare completamente struccata e con i capelli spettinati. "buongiorno 2016", ha scritto Emma, e le reazioni dei fan non si sono lasciate attendere. "Emma che brutta pelleee.. Che te sei magnata??", scrive una ragazza su facebook, mentre altri danno comunque il loro supporto alla cantante, che non si preoccupa affatto di apparire al naturale, a differenza di tante altre star. "Buongiorno Emma sei bellissima! Ti seguo sempre e ancora un altro grazie per le tue canzoni che mi sostengono nei momenti più brutti. Un bacio grande". Clicca qui per vedere la foto di Emma Marrone.

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA SBOTTA CONTRO LA CRITICA DEI FANS – Emma Marrone è una dei personaggi pubblici più seguiti e criticati sui social. Tutto ciò che la cantante salentina fa finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. E così, anche una semplice foto è capace di scatenare accese polemiche. In questi giorni di festa, Emma Marrone si è concessa qualche serata di svago in compagnia dei suoi amici. Tra un giro e l’altro, la cantante salentina ha anche incontrato tantissimi fans regalando loro una foto ricordo. Uno scatto, tuttavia, ha scatenato la bufera. Nella foto in questione, Emma Marrone, presa alla sprovvista dalla presenza dei fans, appare con gli occhi chiusi e un’aria un po’ sconvolta. Tanto è bastato per spingere alcuni followers a puntare il dito contro la cantante salentina definita sui social anche “ubriaca”. Stanca di leggere commenti negativi sulla propria persona e di doversi sempre giustificare, la Marrone si è difesa sempre peli sulla lingua. “Drogata…fatta…ubriaca… la miseria delle vostre parole e della vostra vita…. per fortuna sono una persona educata ed intelligente. – così la cantante conclude – Magari dopo l’ennesima foto e l’ennesimo flash sono venuta con gli occhi chiusi??? Non aggiungo altro… state già abbastanza rovinati… non voglio infierire“, ha sbottato Emma.

