JUSTIN BIEBER / Insulta pesantemente Ronda Rousey, vendetta per il litigio dello scorso anno? (oggi, 31 dicembre 2016)

JUSTIN BIEBER INSULTA PESANTEMENTE RONDA ROUSEY, VENDETTA PER IL PASSATO LITIGIO? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Pensavate che Justin Bieber, dopo la rilassante vacanza alle Barbados con la famiglia si fosse rilassato? Bene, vi sbagliavate di grosso. Il cantante ha poco fa insultato pesantemente Ronda Rousey, attrice ed esperta di arti marziali, dopo che ha perso il match in soli 48 secondi contro Amanda Nunes. "Sei stata messa fottut*****e a terra", ha scritto Justin Bieber sul suo account Twitter, riferendosi alla sconfitta di Ronda. I due avevano già discusso lo scorso anno quando, in occasione del Festival di Cannes, Justin Bieber non si fece una foto con la sorellina della lottatrice. Ronda lo chiamò pubblicamente in causa: Justin Bieber le chiese scusa ma, allo stesso tempo, la prese in giro per le sue capacità di lotta, facendo intendere che non fosse poi così brava? Che questo commento scaturisca direttamente dal litigio dello scorso anno? Non lo sappiamo, ma sicuramente a Justin Bieber non conviene insultare troppo Ronda Rousey, che è stata campionessa olimpionica di judo a Pechino. Uomo avvisato, mezzo salvato! Clicca qui per leggere il tweet di Justin Bieber.

JUSTIN BIEBER, DURO DAL CUORE TENERO GIOCA CON LA SORELLA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber è uno a cui piace fare il duro e che generalmente non ha problemi a trattare male le persone che non sono di suo gradimento. Quando però è con la sua famiglia, e soprattutto con la sua sorellina Jazmyn di otto anni, la popstar canadese diventa tutt'altra persona e assume l'aria del tenerone. Attualmente sta trascorrendo le festività natalizie insieme alla famiglia alle Barbados e Justin Bieber è stato fotografato mentre trascorre dei momenti molto piacevoli con i suoi cari: la popstar canadese cerca di assecondare soprattutto la sorellina Yazmin facendo tutto ciò che vuole lei! Nei giorni scorsi ha fatto yoga seguendo i suoi insegnamenti, e poi ha aiutato la piccola a costruire un castello di sabbia, facendola molto felice. La bambina ha riservato a Justin Bieber dei sorrisi enormi, contenta che il suo fratellone dedicasse a lei tutto il suo tempo: insomma, un Justin Bieber molto diverso da quello che conosciamo! Clicca qui per vedere le foto.

JUSTIN BIEBER, RELAX ALLE BARBADOS CON LA FAMIGLIA DOPO GLI ULTIMI GUAI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Dopo aver portato il Purpose Tour in giro per il mondo, Justin Bieber ha deciso di concedersi del meritato relax alle Barbados con la sua famiglia, per trascorrere al sole e al mare le vacanze di Natale. Ultimamente la popstar ha avuto un periodo molto stressante: dopo essersi spostato da un paese all'altro per i suoi concerti, Justin Biber è stato anche incriminato da un giudice argentino per aver picchiato un fotografo, a cui avrebbe anche rubato l'attrezzatura e i soldi in suo possesso. Una decisione grave nei confronti di Justin Bieber, che dovrebbe portare il Purpose Tour anche in Argentina: una data quella nel paese che però è a rischio, dato che se Justin Bieber dovesse mettere piede oltre il confine potrebbe essere immediatamente arrestato. Inoltre è stato anche recentemente criticato dagli animalisti per aver indossato una pelliccia, e da alcuni fan per il pugno dato a Kevin Ramirez, un ragazzo che ha cercato di toccarlo dall'interno della sua macchina a Barcellona. Che queste vacanze abbiano fatto rilassare i nervi a Justin Bieber?

