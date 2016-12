L'ANNO NERO DELLA MUSICA?/ 2016: grazie a chi ha reso le nostre vite più belle

"Come mai tante celebrità morte nel 2016?" ha intitolato un articolo un paio di giorni fa il quotidiano inglese The Mirror (che si fregia di sotto intitolarsi "The intelligent tabloid"…), ripreso poi in chiave casareccia da diversi siti italiani, come sempre pronti a sruttare l'altrui banalità. Chi può dirlo: forse una epidemia, oppure la droga, come si è chiesto in un tweet Mario Adinolfi: "Tutti questi morti famosi che piangiamo nel 2016 si drogavano come matti. Forse la cosa ha contribuito alla loro prematura fine?".

In realtà non si drogavano "tutti come matti", almeno non più, anche se certamente certi abusi si pagano nel corso del tempo, come è il caso del leader dei Motorhead Lemmy, il primo ad aprire la lunga scia di morti celebri il 28 dicembre 2015, un fisico debilitato da anni di bevute colossali. Ma di casi analoghi, in questo 2016, ce ne sono stati pochissimi: George Michael, pare, si è ucciso con una overdose di eroina, il che significherebbe si sia trattato di suicidio, sembra a causa di una forte depressione.

Prince invece è morto di overdose di oppiodi, come succede da anni a decine di migliaia di americani, antidolorifici concessi dai medici come fossero aspirine, che creano dipendenza e stanno compiendo una strage di massa nel paese più ricco del mondo. Dunque la star di Minneapolis è morto come una casalinga del Wyoming. David Bowie è morto di tumore, anche lui come milioni altre persone, incluso il top manager della City londinese o un qualunque parroco di periferia, così come di tumore è morto il nostro bravissimo cantautore Gianmaria Testa e ancora Greg Lake.

In realtà quasi tutti sono morti perché anziani o a un passo dal diventare tali, come è normale.

Ad Adinolfi e al Mirror, nel festival della sconcertante banalità, hanno fatto nel corso dell'anno eco i tanti commenti degli utenti dei social network del tipo: "noooo…. anche lui.. ma che sfiga, che anno di m…". Attenzione, vogliamo darvi una notizia in esclusiva: tutti dobbiamo morire, specie gli anziani: Leonard Cohen di anni ne aveva 82. Forse a scuola questa cosa della mortalità non si dice più.

Tranqulli dunque, nel 2017 ci sono buone possibilità che l'epidemia di star continui, per il semplice motivo che i grandi nomi della musica appartengono a un tempo ormai lontano, e l'età è quel che è. Inoltre negli ultimi decenni il mondo della musica ha prodotto una infinità di personaggi, ognuno con il suo seguito affezionato e tempo per piangerli ce ne sarà moto. Decenni in cui artisti straordinari riempivano le nostre camerette di dischi, le radio di bellissime canzoni e i nostri cuori di tanti sogni. Varrebbe piuttosto prendere in considerazione che un'epoca storica di grande musica sta lentamente chiudendosi: per un Paul Kantner che muore, nessun Chris Martin ne prenderà il posto. Ma anche questo è fisiologico: è successo con la musica classica e operistica, con il jazz, con il blues. La corsa sta finendo e non si vede n essuno in grado di rimpiazzare i grandi che se ne stanno andando.