One Direction / Briana Jungwirth contro le fan del gruppo, ecco cos'è successo (oggi, 31 dicembre 2016)

ONE DIRECTION, BRIANA JUNGWIRTH CONTRO LE FAN DEL GRUPPO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - È guerra tra Briana Jungwirth, madre di Freddie, il figlio avuto da Louis Tomlinson, e i fan degli One Direction: secondo quanto riportato da Tmz, il patrigno della ragazza ha intentato un'azione legale nei confronti di alcuni siti, che avrebbero diffuso false informazioni su Briana, Freddie, e la relazione con lui, nuocendo alla reputazione della ragazza. Sempre secondo quanto riporta Tmz, la proprietaria dei siti d'informazione - che sarebbe una fan degli One Direction - ha intentato lei stessa una causa legale contro il patrigno di Briana Jungwirth, dicendo che la legge americana protegge il diritto d'opinione e di parola. Sembra quindi che il conflitto tra i fan degli One Direction, che non hanno mai accettato la presenza di Briana Jungwirth nella vita di Louis Tomlinson, e la ragazza che ha dato alla luce Freddie sia arrivato a un punto di non ritorno, tanto da essere stato messo adesso addirittura nelle mani degli avvocati. Cosa ne penserà Louis Tomlinson della vicenda?

ONE DIRECTION, L'INGERENZA DEI FAN NELLA VITA PRIVATA DEI CANTANTI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Non è la prima né l'ultima volta che i fan degli One Direction sono così invasivi nei confronti della vita di Harry Stiles, Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan. Da quando si è saputo che Briana Jungwirth aspettava il figlio di Louis, è stato un susseguirsi di voci e illazioni nei suoi confronti, che addirittura mettevano in dubbio la paternità del bambino. Delle cattiverie gratuite, che evidentemente adesso hanno stancato Briana, che ha deciso di correre ai ripari denunciando l'accaduto. Adesso tocca a Liam Payne essere al centro del gossip: il cantante sembra aspettare un figlio dalla compagna Cheryl - notizia che non è stata ancora ufficializzata dai due - e già i fan non approvano la loro relazione. La causa? La differenza di età tra i due, dato che Liam Payne ha 23 anni mentre Cheryl ne ha 33 e ha già due matrimoni falliti alle spalle. Smetteranno mai di circolare queste voci sul loro conto?

