MARIAH CAREY/ Video, abbandona il concerto di Capodanno a New York: il messaggio di auguri su Twitter (oggi, 1 gennaio 2017)

MARIAH CAREY, LA CANTANTE ABBANDONA IL CONCERTO DI CAPODANNO: IL MESSAGGIO DI AUGURI SU TWITTER (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Mariah Cary si è esibita ieri, per il tradizionale concerto di Capodanno a New York, davanti a migliaia di persone, ma sin da subito qualcosa sembrava non convincerla del tutto. Gesti e sguardi, infatti, hanno fatto da preambolo a un epilogo che nessuno si aspettava: la cantante ha interrotto la sua esibizione lasciando il palco vuoto, il tutto fra gli sguardi attoniti dei presenti. Secondo Dagospia, la motivazione di questo gesto è da ricercare nel fatto che la cantante, che non aveva effettuato nessuna prova per l'evento, non si aspettava che il brano sarebbe partito in playback, ma già qualche minuto prima aveva manifestato tutto il suo disagio togliendo gli auricolari, un gesto che le ha reso impossibile sentire la propria voce e, di conseguenza, la musica. Mariah Carey ha cercato di salvare la situazione chiedendo a un ballerino di effettuare una presa, poi scherzando con il pubblico presente, ma alla fine ha deciso di abbandonare il palco riservando ai suoi fan queste parole: "Volevo una vacanza pure io, non posso andare in vacanza pure io? Fate entrare le piume, qui la situazione non può peggiorare". La cantante, dopo aver lasciato il palco, ha condiviso su Twitter un ultimo messaggio, "Shit happens", un post con il quale ha augurato il meglio per il nuovo anno. Ecco il video del suo abbandono condiviso da Il corriere.it

