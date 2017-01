ADRIANO CELENTANO/ Ultime notizie: gli anni d'oro di Fantastico 8, nasce il "telepredicatore" (news oggi, 10 gennaio 2017)

ADRIANO CELENTANO: GLI ANNI D'ORO DI FANTASTICO 8, NASCE IL "TELEPREDICATORE" (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - La storia della televisione italiana ha vissuto un periodo roseo con la messa in onda di Fantastico, simbolo per eccellenza di artisti del calibro di Adriano Celentano. Trasmessa dalla Rai esattamente 30 anni fa, l'edizione numero 8 dello spettacolo di varietà ha visto la conduzione del molleggiato, già allora protagonista di messaggi dissacranti. Una caratteristica che approfondirà molte decadi più tardi nel suo Rockpolitik. Sono anni di successo per Adriano Celentano, che può contare su uno stuolo di ammiratori che spaziano dall'Italia fino alla Russia. E proviene proprio da questo Paese l'imprenditore che propose all'artista di dare vita, dietro lauto compenso, una serie di concerti a Mosca. Anche in quell'occasione il cantautore mostro quell'animo schivo che più lo caratterizza e che ha aiutato in realtà la sua popolarità.

ADRIANO CELENTANO - Un personaggio spesso visto come scomodo, Adriano Celentano, troppo crudo ed altezzoso, ma acclamato negli studi televisivi e nelle piazze di moltissime città. Nassce allora il Veronica Club, il primo fanbase dedicati all'artista, che poteva contare al suo interno 15 mila membri. Siamo negli anni in cui le serate televisive videro Adriano Celentano procedere a passo spedito verso una trasformazione, ulteriore, della sua presenza mediatica. Da cantante ad attore ed infine a "telepredicatore", come amavano definirlo gli organi di stampa in quel periodo. Il motivo? Il forte impegno politico e sociale, sottolinea La Gazzetta di Reggio, che non segnò solo l'artista, ma anche Fantastico 8. Il successo del club si deve soprattutto al clamore che suscitò la trasmissione della Rai e che provocò un'ondata di richieste di teressamento da parte di tutta l'Europa. "A lui piace vivere così", rivela Marcello Mailli, il fondatore del Veronica Club, "in mezzo agli amici e ai paesani che conosce da una vita, in modo semplice". Uno spaccato riconoscibile in Serafino, una delle pellicole all'italiana più amate sia nel nostro territorio che all'estero.

