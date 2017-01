Emma Marrone / Uomini, musica e cinema, le parole della cantante: "Sono un dittatore. Cinema? Se mi chiamasse Ozpetek..." (oggi, 10 dicembre 2017)

EMMA MARRONE, LE RIVELAZIONI SU UOMINI, MUSICA E CINEMA: "MI IMPONGO, SONO UN DITTATORE" (OGGI, 10 DICEMBRE 2017) - Non le manda di certo a dire Emma Marrone, la cantante salentina che ha fatto impazzire tutti con il suo Adesso Tour. In una recente intervista rilasciata al magazine Movie Mag, Emma ha pronunciato delle parole molto forti sul suo modo di lavorare e sul suo rapporto con gli uomini. "Sul lavoro sono una donna un po' atipica, mi impongo molto, sono quasi un dittatore, non ho avuto problemi a gestire il mio produttore o la mia band sul palco, ho degli "attributi", mi circondo di molti uomini forse per poterli tenere a riga e comandarli, non ho avuto particolari esperienze di sessismo", ha detto la cantante salentina. Emma Marrone lancia anche qualche polemica sull'opinione comune che si ha nei confronti di chi è diventato famoso grazie ai talent show: secondo la ragazza non è giusto considerare questi degli artisti minori e, soprattutto, è stanca di dover "dimostrare il doppio rispetto a miei colleghi solo perché ho vinto Amici".

EMMA MARRONE, DOPO LA MUSICA IL CINEMA? (OGGI, 10 DICEMBRE 2017) - Emma Marrone è una ragazza ambiziosa e sono in molti a dire che dopo anni passati a fare musica forse adesso la cantante deciderà di lanciare la sua carriera nel mondo del cinema. Ovviamente Emma è principalmente una cantante, ma non nasconde che le piacerebbe poter cimentarsi con la recitazione un giorno o l'altro: anche se, ovviamente, attori non si nasce ma si diventa e avrebbe bisogno di studiare molto per poter avere una parte in un film. "Io nel cinema? Non ci si può svegliare la mattina e dire ‘faccio l’attore’, sicuramente deve esserci un progetto in cui la posizione del cantante sia precisa e ben definita perché altrimenti significherebbe ridurre a zero il mestiere dell’attore. Non nascondo, però, che se un regista un domani mi proponesse un ruolo adatto alla mia personalità perché no…? Ad esempio dal mio amico Ferzan Ozpetek o da Giovanni Veronesi o da Sorrentino". Insomma, non vola basso Emma Marrone dato che ha citato i più importanti registi del nostro tempo. E chissà che davvero un giorno non capiti di vederla in qualche loro film.

© Riproduzione Riservata.