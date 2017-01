Eros Ramazzotti / Il cantante è sempre più cliccato nel mondo, ma intanto semina dubbi su Twitter (ultime notizie oggi, 10 gennaio 2017)

EROS RAMAZZOTTI, IL CANTANTE E' SEMPRE IN CIMA ALLA LISTA DEI PIÙ CLICCATI TRA GLI ITALIANI NEL MONDO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Eros Ramazzotti è sempre sulla cresta dell'onda ormai da tantissimi anni, cantante che piace a tutti per il suo stile che è da considerarsi internazionale. Talmente tanto che sui social network è di certo il più cercato tra gli artisti italiani dagli utenti stranieri, soprattutto in Spagna e in America latina. Per questi paesi proprio Eros Ramazzotti ha deciso di tradurre molte delle sue canzoni e se andiamo a cercare su Twitter il suo nome sono tantissimi i tweet che arrivano proprio da altri paesi. Il primo album di Ramazzotti in spagnolo risale al 1985 e si intitola Almas rebeldes. Da allora ha pubblicato ben quattordici cd in quella lingua. L'ultimo risale al 2015 quando è uscito il cd dal titolo Perfecto. Sicuramente è una cosa che fa molto piacere al pubblico che può cantare anche nella lingua madre delle canzoni che sono molto note in Spagna e appunto America latina anche in lingua italiana.

EROS RAMAZZOTTI, UN TWEET MISTERIOSO SEMINA IL DUBBIO - Eros Ramazzotti è uno di quegli artisti che utilizza molto i social network e riesce sempre a rendere partecipe il suo pubblico grazie a numerosi interventi sia su Instagram che su Twitter o Facebook. Una cinguettata di ieri ha sicuramente destato molta preoccupazione nel pubblico che si è chiesto il motivo di tali parole. Eros Ramazzotti ha riportato una parte del brano ''Cuori Agitati'' del 1985 che appartiene all'album omonimo del suo esordio. La frase in questione è la seguente: "Tutto quello che abbiamo già sentito non ci basta più e sono sempre i soliti discorsi parlan tutti ma nessuno...", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Sicuramente questo è solo un modo per ricordare un suo vecchio successo, ma rimane comunque il dubbio che ci sia qualcosa da dire tra le righe con questo brano. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori interventi in questo senso proprio dell'artista.

