GEORGE MICHAEL/ 500 amanti uomini e due fidanzati: avrei fatto sesso solo con Elizabeth Taylor

L'ex direttore del quotidiano inglese Daily Mail e conduttore televisivo Piers Morgan ha rilasciato oggi una serie di dichiarazioni sul recentemente scomparso George Michael al suo ex giornale. Morgan rivela che durante un party di alcuni anni fa il cantante rivelò a lui e ad altri presenti di aver fatto sesso con 500 uomini diversi nel corso deggli ultimi sette anni. Scherzando, Michael avrebbe aggiunto di aver voluto rivelare la cosa "in modo che nessuno mi possa accusare pubblicamente". Per quanto riguarda le donne, disse ancora, avrebbe fatto sesso solo con l'attrice Elizabeth Taylor. A proposito del suo arresto per atti osceni in luogo pubblico a Los Angeles, quando chiese rapporti sessuali a una persona senza sapere fosse un poliziotto spiegò di non essere pentito di quello che era successo, "solo di aver imbarazzato alcuni dei mie fan". Ufficialmente, Michael ha avuto due soli fidanzati: Kenny Gross dal 1996 al 2009 e Fadi Fawaz dal 2012 alla morte. A proposito di questi ci sono molti sospetti, diverse persone dicono che in realtà i due al momento della morte dell'artista non stavano più insieme. Nei suoi ultimi giorni prima della morte a casa di George Michael si sarebbero recate numerose persone portando regali sembra in preparazione di un party natalizio che non si tenne mai. Un mese prima di morire invece si sarebbe recato in una clinica a Vienna dove era stato curato anni prima quando aveva rischiato di morire di soffocamento, ma i motivi non sono stati rivelati. Le cause ufficiali della sua morte sono ancora sotto investigazione.

© Riproduzione Riservata.