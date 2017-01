GREEN DAY / Concerto, Revolution Radio Tour: partono da Torino gli eventi europei della band punk rock (oggi, 10 gennaio 2017)

GREEN DAY, CONCERTO REVOLUTION RADIO TOUR: MISURE DI SICUREZZA CONTRO GLI ATTENTATI – (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - I Green Day in attesa del concerto di questa sera, si trovano già a Torino da un paio di giorni esattamente come riporta anche "Torino Today". Dopo aver provato ripetutamente, il gruppo nella giornata di ieri si è preso 24 ore di meritata pausa in attesa di potersi donare interamente ai fan questa sera. Quattro saranno le date della mitica band punk-rock in Italia e, dopo un anno pieno di attentati, anche i luoghi dei 4 eventi saranno blindatissimi e molto controllati. Quali saranno le misure di sicurezza torinesi? Al PalaAlpitour ci saranno nuovissimi sistemi di sicurezza con metal detector presenti in tutte le varie entrate. Sono previste oltre 13mila persone per il concerto dei Green Day e, molti fan sono in attesa dell'apertura dei cancelli già da questa notte. A tal proposito, ricordiamo che, proprio i cancelli si apriranno alle 18 ed è severamente vietato l'ingresso di bottigliette d'acqua, vetro, lattine, accendini, ombrelli ed oggetti contundenti.

GREEN DAY, CONCERTO REVOLUTION RADIO TOUR: GLI INTERRUPTERS APRONO LE DATE EUROPEE – (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Il Revolution Radio Tour sbarca oggi in Italia con i sue nuovi eventi europei. Il nuovo tour dei Green Day ha preso il via lo scorso 26 settembre con ampio spazio ai brani dell'ultimo album non dimenticando tutti i successi della band durante la fine degli anni ottanta. Tra i successi, ci sarà spazio per le canzoni di sempre che hanno reso unica la generazione che da anni ha seguito il famoso gruppo. La band vincitrice di diversi Grammy awards, infiammerà questa sera il PalaAlpiTour di Torino. Tutti i concerti in giro per l'Europa saranno aperti dagli Interrupters e, dopo le quattro date in Italia la band proseguirà il suo Revolution Radio Tour per altre 15 tappe in giro per l'Europa per poi fermarsi l'8 febbraio a Londra. Revolution Radio possiede al suo interno 12 brani ricchi di potenza, la giusta dose di angoscia e la tipica cifra stilistica che da moltissimi anni contraddistingue la band statunitense.

GREEN DAY, CONCERTO REVOLUTION RADIO TOUR: DOPO LA RIABILITAZIONE DI BILLIE JOE ARMSTRONG LA BAND TORNA IN ITALIA – (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Revolution Radio Tour dei Green Day apre i battenti dei concerti europei scegliendo l'Italia. C'è un motivo preciso se Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno scelto il PalaAlpitour di Torino? "È vero - hanno confessato in un’intervista a La Stampa- l’Italia potrebbe sembrare il posto più lontano al mondo per un trio di punk californiani come noi, eppure il vostro Paese è speciale, ci è sempre piaciuto". La prima delle 4 date italiane prenderà il via a Torino oggi, 10 gennaio 2017 per poi spostarsi l'11 a Firenze, il 13 a Bologna e il 14 al Forum di Assago a Milano. Ritrovare il trio punk rock di nuovo in pista è una gioia per tutti i fan in quanto, come ben sapete la band nel 2010 era ad un passo dallo scioglimento dopo una fortissima dipendenza da alcol e droga a parte di Billie Joe, leader del gruppo che ha confessato: "C’erano giorni in cui mi sorprendeva di svegliarmi al mattino". Gli altri due componenti della band però, hanno tenuto duro senza mollare Billie che, dopo una lunga riabilitazione ha ripreso in mano la retta via ed il suo straordinario successo.

br/>© Riproduzione Riservata.