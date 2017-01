JUSTIN BIEBER / News: la popstar canadese imita "Mariah Carey" durante un concerto a Miami (Oggi, 10 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE IMITA MARIAH CAREY DURANTE UN CONCERTO A MIAMI – Sono passati dieci giorni dal Capodanno ma la notizia sta facendo il giro solo ora. Justin Bieber è finito nell’occhio del ciclone per un concerto che ha tenuto a Miami. La popstar canadese ha tenuto il suo primo concerto del 2017, al fianco di artisti come Skrillex e Mashmello, ad una festa ospitata dal complesso alberghiero Fontaineableau a Miami. Justin Bieber ha deliziato il pubblico presente con la sua hit “Sorry”. In splendida forma, Justin Bieber ha cantato e ballato per la gioia del suo pubblico che, tuttavia, dopo le prime note, non ha nascosto la sua delusione. Il motivo? Justin Bieber ha cantato in playback ricordando al pubblico presente l’esibizione di Mariah Careyl a notte di Capodanno a Times Square. Justin Bieber non ha cercato di nascondere il playback al punto che, quando Skrillex lo ha incoraggiato a ballare la mitica "Macarena" di Los del Rio, la popstar canadese ha lasciato il microfono improvvisando qualche pezzo mentre la sua voce continuava a cantare. La prima polemiche dell’anno, dunque, è servita. Cos’altro combinerà Justin Bieber nel corso dell’anno?

