ONE DIRECTION, NEWS: BRIANA JUNGWIRTH SBOTTA SU TWITTER (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Nonostante gli One Direction abbiano cessato le attività da ormai più di un anno, tutti i componenti della band - da Harry Styles a Liam Payne, da Niall Horan a Louis Tomlinson - continuano a rimanere sotto i riflettori: gli ultimi due, in particolare, hanno già regalato ai fans del nuovo materiale da solista; anche se l’anno appena concluso è stato ricco anche di altre novità e sorprese per Tomlinson, dal momento che ha dovuto affrontare la grande avventura di diventare papà per la prima volta. Freddie Tomlinson è il nome del figlio di Luois, nato dalla relazione (ora conclusa) con la bella Briana Jungwirth. Proprio quest’ultima, di recente, ha sbottato sulla propria pagina Twitter ufficiale contro coloro che hanno hackerato il suo profilo Instagram: “you seriously have nothing better to do then hack an innocent mother’s Instagram. You are sick” ha scritto la Jungwirth, chiedendo retoricamente se davvero non avessero di meglio da fare che hackerare l’account social di una mamma. Louis Tomlinson era stato chiaro in passato su questo punto, per garantire tutta la serenità possibile al piccolo: clicca qui per vedere il tweet di Briana Jungwirth direttamente dal suo account Twitter ufficiale.

