EMMA MARRONE, PAUSA DAL SUCCESSO, ADESSO SI VUOLE GODERE LA VITA (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Ha bisogno di un periodo di pausa Emma Marrone, la cantante salentina che quest'anno ha scalato tutte le classifiche e ha riscosso un enorme successo grazie al suo Adesso Tour, dove ha mobilitato migliaia di persone che hanno girato l'Italia solo per sentirla cantare. Emma Marrone ha detto in un'intervista a Rai Gulp di volersi prendere un periodo di pausa però, e che nei prossimi mesi non vuole fare assolutamente nulla. Come mai questa decisione? Effettivamente Emma Marrone ha lasciato la partecipazione al programma Amici, non ha voluto prendere parte a Sanremo e più in generale ha deciso di limitare le ospitate televisive. È probabile che la cantante voglia godersi un po' i frutti del suo successo, dedicando del tempo alla famiglia, al divertimento e alla cura di se stessa: delle cose importanti che a volte i personaggi famosi trascurano per il troppo lavoro. Ed è probabile che Emma Marrone non voglia perdere di vista ciò che conti di più per lei nella vita.

EMMA MARRONE, PAUSA DAL SUCCESSO, MA CE LA FARÀ A STARE LONTANA DALLE SCENE? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Emma Marrone ha detto che vuole prendersi una pausa, ma siamo sicuri che riuscirà davvero a mantenersi lontana dal mondo dello spettacolo? La cantante salentina trova la vera se stessa solo quando sta sul palco ed è probabile che, dopo un periodo di allontanamento, non ce la faccia a stare a distanza dal successo. Anche perché recentemente ha persino detto che non le dispiacerebbe lavorare nel mondo del cinema! Forse Emma vuole usare questo periodo di pausa per capire se c'è qualcos'altro che le piace realmente fare, oltre a cantare. E non è detto che in queste cose non ci sia anche la recitazione! Per adesso la ragazza è single, ed è circondata da tanti amici: e magari ha deciso di stare un po' senza lavorare proprio per concentrarsi e trovare la sua anima gemella. Anche se, come ha detto varie volte, stare da sola non le dispiace. Se l'amore deve arrivare, allora accadrà, altrimenti la sua vita sarà piena di sorprese lo stesso.

