Fabrizio De André/ Anniversario della morte: i tributi al cantautore genovese (oggi, 11 gennaio 2017)

FABRIZIO DE ANDRÉ, L'ANNIVERSARIO DELLA MORTE (OGGI 11, GENNAIO 2017) - Diciotto anni fa moriva Fabrizio De André, cantautore genovese nato il 18 febbraio 1940 e scomparso proprio l'11 gennaio 1999 a Milano. E' considerato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Spesso Fabrizio De André è soprannominato anche con l'appellativo "Faber": questo nome gli fu attribuito dall'amico d'infanzia Paolo Villaggio in riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per consonanza con il suo nome. La carriera di Fabrizio De André è stata lunga 40 anni durante la quale ha inciso tredici album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli e poi inserite in antologie. Molti testi delle canzoni di Fabrizio De André raccontano storie di emarginati, ribelli, prostitute e sono considerate da alcuni critici come vere e proprie poesie. Durante la sua carriera Fabrizio De André ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti della scena musicale, tra cui Nicola Piovani, Ivano Fossati, Mauro Pagani, Massimo Bubola, Álvaro Mutis, Fernanda Pivano e Francesco De Gregori.

FABRIZIO DE ANDRÉ, L'ANNIVERSARIO DELLA MORTE (OGGI 11, GENNAIO 2017): I TRIBUTI - Sono in programma oggi, 18esimo anniversario della morte di Fabrizio De André alcuni tributi al cantautore genovese. Come si legge infatti sul sito ufficiale www.fabriziodeandre.it sono due gli appuntamenti in programma. A Zugliano, in provincia di Udine, nella sala Monsignor Luigi Pretris del Centro Baldinucci, Simone Cristicchi interpreterà “La buona novella” di Fabrizio De André. L'appuntamento è alle ore 20:30. Parteciperanno a questo tributo in memoria del cantautore l'Orchestra Accademia Naonis di Pordenone e il Coro del Friuli Venezia Giulia – Giovani. Il tributo è stato preparato dal Maestro Cristiano Dell’Oste e Simone Cristicchi e l'Orchestra e il Coro saranno diretti dal Maestro Valter Sivilotti. Prima dell’evento, alle ore 19:30, all’interno della Parrocchia di San Michele Arcangelo, si terrà il “Planctus ad crucem atque Resurrectionem laetitia”: le tre madri piangono con sensibilita` distinte la morte di Gesu` e dei due ladroni. A Bari, al nuovo Teatro Abeliano (in Via Padre Kolbe 3), in programma sempre oggi alle ore 21:00 un concerto de i Maltesi. La serata in tributo a Fabrizio De André sarà finalizzata alla raccolta fondi in favore di “Medici con l’Africa” CUAMM Bari.

© Riproduzione Riservata.