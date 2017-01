Justin Bieber / Insieme ad Usher vince una causa contro due cantanti (oggi, 11 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER VINCE UNA CAUSA LEGALE INSIEME AD USHER CONTRO DUE CANTANTI (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Stavolta non è stato Justin Bieber a essere condannato, anzi: ha vinto una causa legale insieme ad Usher dopo che due cantanti li avevano citati in giudizio per plagio della loro canzone Somebody To Love. I due artisti asserivano che, oltre ad avergli copiato il titolo, avevano ripreso dalla loro musica anche gli accordi e il ritmo del brano. La perdita della causa poteva causare a Justin Bieber e Usher una perdita da dieci milioni di dollari, cosa che hanno evitato visto che hanno vinto il processo: un bel sollievo per Justin Bieber che, nonostante sia molto ricco, ovviamente sente il peso della mancanza di una somma del genere. Justin Bieber è al 13esimo posto dei cantanti più ricchi al mondo secondo una classifica stilata da Forbes: al primo posto c'è la sua amica Taylor Swift, mentre il secondo è occupato dagli One Direction. Un bel traguardo per Justin Bieber, che a soli 22 anni, è una delle star più ricche del pianeta.

JUSTIN BIEBER, LE ULTIME POLEMICHE SUL CANTANTE (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Justin Bieber è spesso al centro delle polemiche per varie questioni legate alla sua irruenza e al suo carattere non proprio facile. Negli ultimi tempi ha dato spettacolo a Barcellona picchiando un fan che aveva cercato di toccarlo - la popstar canadese gli ha spaccato un labbro - poi è stato avvistato con una vera pelliccia ed è stato criticato dagli animalisti, e ultimamente è stato incriminato in Argentina per aver picchiato un fotografo (rischia di essere arrestato se dovesse mettere piede nel paese). Ma ciò che ha veramente indignato l'opinione pubblica è stato l'atteggiamento del cantante nei confronti di Todd, quello che era il suo cagnolino: era, perché l'ha dato via al suo ballerino dopo aver saluto che era malato. Il ballerino di Justin Bieber è riuscito comunque a curare il cane ricorrendo a una raccolta fondi su Internet e ha dichiarato pubblicamente che il cantante non c'entrava nulla con quanto accaduto e che non aveva responsabilità.

