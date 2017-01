ONE DIRECTION/ News: a febbraio il nuovo album di Harry Styles? (oggi, 11 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: NUOVO ALBUM IN ARRIVO PER HARRY STYLES? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Harry Styles, ex componente degli One Direction, sta lavorando a un progetto da solista. La notizia, nota al mondo della musica ormai da tempo, ha sorpreso tutte le fan del cantante e, secondo alcuni rumors, il nuovo album potrebbe uscire già a partire da domenica 12 febbraio, data che segue i tanto attesi Grammy Awards. E se le fan di Styles potrebbero ricevere al più presto una gradita sorpresa, la stessa cosa non si può dire per quelle di Louis Tomlinson e Niall Horan, che potrebbero dover aspettare ancora un po’ prima di vedere i loro idoli vicini alla pubblicazione dei loro dischi. Le voci sui loro progetti, infatti, si rincorrono ormai da mesi, ma ancora non è stata fissata alcuna data ufficiale, senza considerare che Liam, invece, sta ancora lavorando sul suo progetto. Sempre secondo fonti bene informate, potrebbe esserci la possibilità di assistere a una performance di Harry Styles ai Grammy Award, voce attualmente non confermata ma che, visto il tempismo dell’album, potrebbe rivelare delle interessanti sorprese. I cantanti, in ogni caso, vantano la pubblicazione di numerosi singoli negli ultimi mesi, cosa che potrebbe in ogni caso far sperare in una convocazione futura ai Grammy.

