Adriano Celentano / Ultime notizie: AlBano ha scelto “Pregherò” come cover alla terza serata del Festival (news oggi, 12 gennaio 2017)

ADRIANO CELENTANO: LA COVER DI ALBANO A SANREMO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Spettacolo al Festival di Sanremo: mancherà fisicamente Adriano Celentano come ormai da tantissimo tempo avviene, ma non mancherà per niente la sua “presenza” scenica con i suoi successi immortali che verranno suonati anche in questa edizione targata Carlo Conti-Maria De Filippi. Non sono infatti pochi gli artisti che hanno deciso di portare nella ormai classica terza serata dedicata alle cover un brano del mitico Molleggiato. Clementino, Francesco Gabbani e soprattutto AlBano Carrisi hanno puntato tutto su Adriano Celentano per provare a sfondare con la versione ri-arrangiata nella serata revival dopo le prime due di gara canora. Il duo improbabile e a distanza tra il cantore pugliese e il rocker milanese (ma con origini pugliesi, da notare) proverà ad emozionare il pubblico di Sanremo una volta di più: AlBano ha scelto infatti “Pregherò”, il successo del 1962 che fece innamorare e commuovere decine di generazioni. Per gli amanti delle chicche, il brano del Molleggiato era già all’epoca un’innovazione perché fu un testo completamente originale suonato sulla base di Stand By Me di Ben E. King: un inno anche religioso che il buon AlBano non poteva non opzionare, dopo le recenti disavventure al cuore che lo hanno portato a ringraziare il Cielo per poter essere di nuovo a Sanremo e non in una stanza d’ospedale.

ADRIANO CELENTANO: OBLIVION-SHOW CON AZZURRO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Non solo Al Bano però ha deciso di prendere Adriano Celentano come un mostro sacro da “spremere” per una cover: da anni infatti un gruppo eccentrico e geniale gira teatri di tutta Italia con i loro spettacoli deliziosi su testi, musiche e riarrangiamenti su musiche famose per comporre grandi storie del passato o classici della letteratura in “miniatura”. Sono ovviamente gli Oblivion che con il Molleggiato hanno fatto anche di più: è infatti successo a Valmadrera, in provincia di Lecco, l’ennesima prova da “jukebox” sulle note di “Azzurro” di Adriano Celentano. È stato l’artista più votato durante l’esibizione degli Oblivion, che sono specializzati ormai nel cosiddetto “Human Jukebox”: il quintetto formato da Lorenzo Scuda, Francesca Folloni, Davide Calabrese, Graziana Borciani e Fabio Vagnarelli si è specializzato nel cantare o cappella (o con appena una chitarra) i grandi successi della musica italiana, magari senza soluzione di continuità, come nel caso dei brani vincitori di Sanremo nello spazio di cinque minuti. Ed evidentemente nella cittadina lombarda, complice anche il suo compleanno, il molleggiato avrà avuto uno spazio speciale nella loro esibizione.

