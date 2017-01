Emma Marrone / Prende in giro i giornalisti: "E anche oggi mi faccio due risate" (oggi, 12 gennaio 2017)

EMMA MARRONE PRENDE IN GIRO I GIORNALISTI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è un'artista molto famosa e soprattutto nell'ultimo anno, grazie al successo ottenuto con l'Adesso Tour, è rincorsa da molti giornali che la rincorrono per chiederle delle interviste e cercano di sapere il più possibile della sua vita privata. Nonostante Emma Marrone abbia detto più volte di essere single sono in molti che cercano dei suoi presunti flirt - ultimo dei quali con Tommaso Paradiso - che vengono generalmente smentiti dalla cantante salentina. Emma Marrone ha pubblicato su Facebook una foto dove ha fatto un collage dei pettegolezzi più in voga ultimamente sul suo conto, ossia quello del suo litigio con Maria De Filippi e dei suoi "fidanzamenti" falsi. "E anche oggi mi faccio due risate", ha scritto la Emma su Facebook, venendo supportata da tutti i suoi fan che ovviamente hanno preso le sue parti. "All'Italia dovrebbe interessare qualcosa riguardante la sua arte, la sua musica e non entrare, spiando dal buco della serratura, dettagli della sua intimità, costruendoci attorno poi invenzioni pur di far notizia, vendere più copie o creare casi sul nulla", scrive una ragazza. Clicca qui per leggere il post di Emma Marrone.

EMMA MARRONE PRENDE LA LITE CON MARIA DE FILIPPI? IL PUNTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Emma Marrone si è stufata dei continui gossip sulla sua vita privata, ma soprattutto del fatto che in molti dicano che abbia litigato con Maria De Filippi. Queste voci sono nate quanto Emma ha deciso di non partecipare più ad Amici nel serale e di prendersi una pausa dalla vita pubblica. Si è scritto anche che sarebbe dovuta andare alla prima puntata di C'è posta per te e che non abbia voluto partecipare perché il loro rapporto si era incrinato da tempo. Tutte bugie ovviamente, dato che Maria De Filippi non ha mai discusso con Emma Marrone: la ragazza vuole solo godersi un po' di riposo e non essere al centro della frenetica vita della televisione, stando per qualche mese calma e senza pensieri. Forse la cantante vuole concentrarsi sulla musica e cercare nuovi stimoli - cosa che gli impegni in televisione ovviamente gli impediscono. Insomma, Emma non ha litigato con nessuno e non ha nessun fidanzato e, se questo accadrà, sarà sicuramente lei a dirlo.

