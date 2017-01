JUSTIN BIEBER, NEWS: LE COREOGRAFIE DEI BRANI DELLA POPSTAR IN SCENA SUL PICCOLO SCHERMO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Justin Bieber protagonista anche sul nostro piccolo schermo di Fox e Fox Life: non di persona, con grande delusione dei fans, ma con le coreografie dei suoi pezzi che hanno tenuto banco nell’ultimo periodo. Sui canali Sky, infatti, continua la gara proposta dal talent Dance Dance Dance, e durante le ultime due puntate in programma la coppia composta da Clara Alonso e Diego Dominguez ha ballato sulle note di “Sorry” e di “Love Yourself”. Quest’ultima, un particolare, è stata interpretata in coppia, da entrambi gli attori spagnoli, mentre invece ieri sera - mercoledì 11 gennaio 2017 (in occasione della quarta puntata del talent show) - Clara Alonso, in solitaria, si è esibita con “Sorry”. I concorrenti hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico per il loro talento, e Bieber è potuto tornare in scena - anche se indirettamente - con le canzoni che hanno fatto sognare tutte le beliebers sparse per tutto il mondo. A brevissimo, la popstar canadese tornerà ad esibirsi dal vivo sul palco, grazie al suo Purpose Tour, che ha già toccato numerosissime località: il prossimo 15 febbraio Bieber sarà infatti a Monterry in Messico.

