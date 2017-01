ADRIANO CELENTANO / Ultime notizie: "Le Migliori" con Mina in vetta alla hit parade degli album più venduti (oggi, 14 gennaio 2017)

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: "LE MIGLIORI" CON MINA IN VETTA ALLA CLASSIFICA DEGLI ALBUM PIÙ VENDUTI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Passano gli anni ma Adriano Celentano si conferma un fuoriclasse della musica leggera italiana e dimostra di sapere ancora come si fa a conquistare le vette della hit parade. Non dev'essere un caso che "Le Migliori", realizzato con l'inossidabile Mina, sia in vetta alle classifiche della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) per la quinta settimana consecutiva. Un risultato, che abbinato al quarto disco di platino rimediato dalla straordinaria coppia di interpreti, riveste un'importanza maggiore se rapportato ai nomi eccellenti rimasti alle spalle di Celentano e Mina: uno su tutti Tiziano Ferro con il suo "Il Mestiere della vita". Le Migliori, come riportato da Radio Italia, risulta anche in vetta alla classifica dei vinili più venduti davanti ad artisti internazionali del calibro di Pink Floyd e Rolling Stones. Insomma, le ultime notizie su Adriano Celentano sono costellate di successi e soddisfazioni...

