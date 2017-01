BRITNEY SPEARS HA UN NUOVO FIDANZATO, ECCO CHI È (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Britney Spears non solo è tornata sulla scena pubblica più in forma di prima, ma ha anche una nuova bellissima sorpresa: la popstar di "Baby one more time" sembra avere un nuovo fidanzato, il bellissimo personal trainer e modello di Ralph Lauren Sam Asghari. Si vociferava che i due avessero una relazione già da qualche tempo dato che erano stati spesso pizzicati insieme, ma mai in atteggiamenti compromettenti: adesso sembra che abbiano ufficializzato la loro storia dato che Britney Spears ha pubblicato una foto su Twitter di Sam Asghari con scritto: "Sono pazzamente innamorata di questo ragazzo". Una frase che sembrerebbe non lasciare adito a dubbi - anche se in molti già non li avevano - e che ci fa capire che la popstar ha nuovamente trovato l'amore e tra l'altro bello, muscoloso e con qualche anno in meno di lei. Una bella rivincita per Britney Spears, che ha conosciuto Sam Asghari sul set del suo video Slumber Party, di cui lui è il protagonista maschile. Clicca qui per vedere la foto di Britney Spears.

BRITNEY SPEARS HA UN NUOVO FIDANZATO, ECCO CHI È. IL PERIODO NERO DELLA POPSTAR (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Britney Spears ha trovato l'amore in Sam Asghari e adesso sembra la persona più felice del mondo: un'immagine lontana da quella che la popstar aveva qualche anno fa, quando a causa della dipendenza da alcol e droghe era stata vista ingrassata, senza capelli e incapace di prendersi cura dei suoi due figli, tanto che le avevano levato la custodia. Britney Spears ha ottenuto il successo giovanissima, quando aveva appena 17 anni, ed è stata fagocitata troppo presto da un mondo da cui forse doveva essere protetta. Dopo aver passato diverso tempo passato in una struttura riabilitativa dove era entrata spontaneamente, Britney Spears ha avuto anche un Trattamento sanitario obbligatorio ed è stata trasferita in una clinica medica, e suo padre è stato nominato come suo tutore. Dopo tanta fatica Britney Spears si è completamente ristabilita e oggi ha riottenuto la forma fisica di un tempo, nonché la custodia dei figli nel 2015. E adesso ha anche un nuovo, bellissimo fidanzato: complimenti Brit!

