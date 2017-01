GREEN DAY, CONCERTO A MILANO / Revolution Radio Tour, Info e scaletta (Medionalum Forum di Assago, oggi 14 gennaio 2017)

GREEN DAY, CONCERTO A MILANO: LA BAND AMERICANA ALL’UNIPOL ARENA (OGGI, 14 GENNAIO 2017) – Questa sera grande appuntamento con la musica: la banda americana dei Green Day è di scena per l’esclusivo concerto di Milano. Si tratta della quarta tappa italiana del Revolution Radio Tour. Un evento letteralmente preso d’assalto dai tantissimi fan della band che sono giunti da ogni parte d’Italia per ascoltare alcuni dei loro più grandi successi e soprattutto i pezzi inseriti nel loro ultimo album Revolution Radio come Bang bang, Still Breathing, Somewhere Now, Say Goodbye, Troubled Times e tanti altri. Lo spettacolo avrà inizio intorno alle ore 21,30 e sarà preceduto dall’esibizione degli Interrupters, una band che sta accompagnando i Green Day durante questo tour mondiale. Per evitare possibili ingorghi e contrattempi di ogni tipo, il consiglio è di raggiungere la struttura di Casalecchio un paio di ore prima rispetto all’orario fissato per l’inizio dello spettacolo.

GREEN DAY, CONCERTO A MILANO: LA SCALETTA – I Green Day questa sera sono di scena a Milano presso il Medionalum Forum di Assago per la quarta tappa italiana del loro tour mondiale 2016/17, il Revolution Radio Tour. Per questo evento molto atteso dai tantissimi fans italiani della band a stelle e strisce, è prevista una scaletta molto succulenta che va ad intrecciare i più grandi successi dei Green Day con i pezzi contenuti nel loro ultimo album. In particolare la scaletta prevede l’esecuzione dei seguenti pezzi: Know Your Enemy, Bang bang, Revolution Radio, Holiday, Letterbomb, Boulevard of Broken Dreams,Longview, Youngblood, Nice Guys Finish Last, Hitchin a Ride, Christie Road, Burnout, When I Come Around, Scattered, Minority, Waiting, Are We the Waiting, St. Jimmy, Knowledge, Basket Case, She, King for a Day, Shout – Satisfaction – Hey Jude, Still Breathing e Forever Now.

© Riproduzione Riservata.