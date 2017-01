JUSTIN BIEBER HA MANDATO DELLE FOTO NON GRADITE A MARK WAHLBERG (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Justin Bieber non ne combina una giusta: la popstar canadese ha fatto di nuovo parlare di sé e stavolta a dare alcune chicche sul suo comportamento è stato l'attore Mark Wahlberg. Ospite del programma Conan, il presentatore O'Brien ha mostrato a Mark - che in passato è stato uno dei primi attori famosi a fare da testimonial di intimo per Calvin Klein - le foto di Justin Bieber che sponsorizzava il marchio, chiedendogli cosa ne pensasse. Divertito, Mark Wahlberg ha raccontato che Justin Bieber, del quale è un grande amico e che considera un bravo ragazzo, gli aveva inviato delle foto che lo ritraevano nelle pose che intendeva assumere nella campagna di Calvin Klein, cosa che Mark non ha gradito molto. L'attore, che oggi ha 45 anni, vuole distaccarsi dall'immagine di "macho" che aveva assunto in quelle cose, ritenendo che, adesso che ha una famiglia e che ha dei figli piccoli, non possa riconoscere degli scatti del genere come rappresentativi della sua persona.

JUSTIN BIEBER, IL CANTANTE SEMPRE AL CENTRO DELLE POLEMICHE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Justin Bieber è forse una delle celebrità più al centro delle polemiche: iroso e aggressivo, spesso adotta dei comportamento che non piacciono nemmeno ai suoi fan più sfegatati (che però continuano comunque a seguirlo dovunque vada). L'episodio più increscioso che l'ha visto protagonista è quello legato all'abbandono dell'adorabile chow chow Todd, perché era malato. Per il cane tutto si è risolto dato che ha trovato un nuovo padrone amorevole in un ballerino della crew di Justin Bieber. Inoltre ha messo all'asta la sua Ferrari, che aveva fatto costruire appositamente per lui nel 2011, dopo che aveva fatto un tamponamento (gli airbag infatti non funzionano) e dopo che aveva fatto una figuraccia quando, fuori da un locale, non si ricordava dove l'aveva parcheggiata e l'ha cercata per tre settimane. Nonostante tutto Justin Bieber rimane una delle popstar più amate in circolazione ma se assumesse un atteggiamento un po' più comprensivo ed empatico sicuramente ne guadagnerebbe in simpatia.

