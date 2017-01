SELENA GOMEZ, BELLA HADID FURIOSA PER IL BACIO CON THE WEEKND (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Non l'ha presa molto bene Bella Hadid quando ha scoperto che il suo ex fidanzato The Weeknd si frequenta con Selena Gomez. I due sono stati fotografati dal sito Tmz fuori da un ristorante mentre si baciano, si prendono la mano e si sorridono. Insomma, c'è poco da girarsi intorno: si stanno frequentando e forse nemmeno da poco. La reazione di Bella Hadid, ex storica di The Weeknd è stata plateale: invece di chiamare Selena e mandarle un messaggio privato, ha deciso di mostrare a tutti il suo sdegno smettendo di seguire Selena Gomez sui social network. Un gesto che non è passato inosservato e che fa pensare che forse Bella Hadid sia segretamente ancora innamorata dell'ex fidanzato. I due si erano incontrati già due volte alle sfilate di Victoria's Secret, dove lei fa da modella e lui canta. Sembrava fossero rimasti buoni amici, ma forse questo era prima che Bella Hadid scoprisse il flirt di The Weeknd con Selena Gomez.

SELENA GOMEZ, BELLA HADID FURIOSA PER IL BACIO CON THE WEEKND: INTERVIENE GIGI? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - C'è grande tensione adesso tra Bella Hadid e Selena Gomez, dopo che l'angelo di Victoria's Secret ha scoperto che il suo ex fidanzato si frequenta con l'ex ragazza di Justin Bieber. Secondo quanto riportato dal magazine Hollywood Life ci sarebbe una persona che sta cercando di mediare tra le due ragazze: si tratterebbe di Gigi Hadid, sorella di Bella. "Gigi Hadid sarà sempre dalla parte di Bella, ma si trova anche in una posizione difficile perché le piace Selena e sa che è una bella persona", ha detto una fonte anonima all'Hollywood Life. "Gigi è al cento per cento con Bella e le ha detto di fare cosa pensa sia meglio per lei. Ma alla fine, quando la tensione sarà calata, Gigi spera che possano sedersi tutte insieme e parlare della faccenda", ha continuato. Sarà vero? Intanto l'unica cosa certa è che Bella Hadid sicuramente non ha molto in simpatia Selena Gomez in questo momento, e chissà quali saranno le prossime mosse che deciderà di fare.

© Riproduzione Riservata.